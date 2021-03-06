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為千元報酬登記IT界選民 的總3人賄選罪成 囚9至11月

【明報專訊】2016年立法會資訊科技界選舉賄選及種票疑雲，的士司機從業員總會（的總）幹事李林昌等3人涉利誘親友投票予楊全盛，被控串謀在選舉作出舞弊行為提供利益及接受利益共3罪，日前被裁定所有罪名成立，昨被判監禁9個月及11個月。裁判官黃雅茵判刑時指出，法庭判刑必須具阻嚇性，以維護選舉公平。

被告依次為的總幹事李林昌（49歲）、的總會員兼的士司機陳俊成（61歲），以及陳俊成的女兒、醫院行政助理陳曉彤（32歲）。李判囚9個月，陳氏父女則同被囚11個月。二人被頒令須各自向法庭繳付1000元，即他們就其舞弊行為所收取的賄款金額。

裁判官黃雅茵判刑時表示，被告串謀及策劃周詳的計劃，協助5名與資訊科技界無關的人，登記成為電機暨電子工程師學會香港分會（IEEE）的會員，及成為資訊科技界功能界別選民。黃官又斥，3人在計劃中扮演重要角色，亦毫無悔意。

案情指出，次被告、的總會員陳俊成於2016年4月27日在該家庭通訊群組要求其他成員提供個人資料，以登記成為一個資訊科技學會的會員，以獲取每人1000元的報酬。陳俊成其後把陳氏一家四口及長女陳曉彤男友的個人資料，一併發送給的總幹事、首被告李林昌。其後陳氏一家及男友於2016年4月登記成為IEEE的正式會員，並於同年被列為立法會資訊科技界的正式選民登記冊內。

首被告發短訊為楊全盛「拉票」

李林昌在2016年立法會選舉前一星期向陳俊成發送手提電話短訊，要求他支持資訊科技界候選人楊全盛，陳俊成之後在該家庭通訊群組轉發該信息。3名被告及陳俊成的妻子於投票日均在投票站申領了選票，包括資訊科技界的選票。

【案件編號：ESCC 2067/19】

相關字詞﹕楊全盛 的士司機從業員總會 資訊科技界 立法會選舉 賄選

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