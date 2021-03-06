舞台劇導演黃嘉威認性侵4未成年少女

認18項控罪 呈109封求情信

被告為黃嘉威（39歲），承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項製作兒童色情物品、3項非禮罪、1項與16歲以下兒童非法性交罪，及1項企圖製作兒童色情物品。辯方昨求情呈上109封由家人、朋友、義工等人撰寫的求情信，其中提及被告是好人，透過專長貢獻社會，對被告犯案感到驚訝。

控方案情指，2014年初，被告自稱攝影師，透過社交平台Instagram認識當時只有13歲的少女A，邀請A成為她的模特兒。在同年7月，被告帶A到賓館後，其間讓A穿上一套露出乳房及下體的性感內衣，指示A擺出性感姿勢，後來要求A全裸拍攝及替他口交。

隨後在2014年9月至2015年11月間，被告亦有數次邀約A外出到不同賓館，拍攝A的性感照片，又要求與A口交及向A使用震蛋等。直至2018年8月，A的男友發現被告與A的信息，因而揭現事件及報警。

被告電腦藏3少女色情照片影片

警方在檢查被告的電腦時，找到內有少女B、C及D色情照片及片段，在調查下發現，被告於2014年至2018年期間，在Instagram另外認識3名年約14至15歲的少女，聲稱自己為韓國一個網頁拍攝，邀請3人作模特兒。之後帶她們到賓館內先拍攝，再哄騙她們以性感內衣或全裸拍照，其間偷拍他非禮3人的經過，又曾與B非法性交，及要求C拍攝「男友視角」全裸出浴照等。

【案件編號：HCCC 237/20】