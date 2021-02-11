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土瓜灣道榮光街重建 2032年落成供900伙 測量師料收購呎價1.8萬

【明報專訊】市建局宣布啟動「土瓜灣道/榮光街」重建項目，項目毗鄰將啟用的港鐵土瓜灣站出口，涉及560個業權、830伙住戶單位及90間地舖，重建後料可提供約900個約500呎的中小型住宅單位，預計2032年完成。市建局表示，現階段未訂收購價，有測量師估計，呎價約近1.85萬元。

暫無計劃提供港人首置盤

重建計劃包括土瓜灣道、啟明街、玉成街、鴻福街及馬頭圍道樓齡介乎47至64年的大廈。市建局規劃及設計總經理黃知文表示，市建局於土瓜灣已有7個以「小區規劃模式」的重建項目，區內有幾條倔頭路，南北交通不理想，冀提升區內步行環境，計劃興建一條連接港鐵站出口及小社區的天橋，並改善環安街延伸至銀漢街的道路設計（見圖）。重建項目料2032年完成，屆時可提供約900個住宅單位以及8320平方米商業樓面面積，並提供5540平方米樓面面積供政府、機構或社區設施用途。黃知文說暫無計劃於項目中提供港人首置盤。

市建局開展凍結人口調查

最快年半後出價補償程序

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓預計，收購價比早前市建局「啟德道/沙浦道」重建項目每呎1.7萬元高，估計每呎接近1.85萬，「市建局的估價師會參考馬頭圍道的VIVA、寶御、薈點等，亦有可能擴大考慮範圍至昇御門的成交」，他以現時樓價計算，估計該區新樓約2.5萬至2.6萬元一呎，但未能估計2032年、項目竣工後的樓盤售價。第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國認為收購呎價可有1.5萬至1.7萬元。

市建局昨起將就計劃展開兩個月公布期，並正進行凍結人口調查。市建局收購及遷置總經理鍾建強表示，未來會開始逐家逐戶探訪，跟進業主及住客需要。鍾建強稱，18至24個月後才開始出價補償程序，未能預計項目成本，但稱市建局會審慎理財，確保能夠負擔。

相關字詞﹕市建局 重建 土瓜灣

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