主教山前油麻地配水庫擬列一級建築 團體：應交代會否列法定古蹟 學者：毋須太急

一級歷史建築仍可拆卸

古諮會昨上載會議文件，除主教山配水庫和前油麻地配水庫擬列為一級歷史建築外，建於1860年代的西營盤磅巷台階，亦擬列為二級歷史建築。古蹟辦隨後會上載有關建築的歷史資料，並展開為期一個月的公眾諮詢，再由古諮會決定最終評級。按現行規例，歷史建築獲評為一級歷史建築後，古諮會從中建議列為法定古蹟的建築物，一級歷史建築代表該建築具特別重要價值，應盡可能完整保留，但業主仍有權改裝，甚至拆卸建築物；法定古蹟則受《古物及古蹟條例》保護，任何人不可在法定古蹟範圍內進行拆卸、改動或建築工程，違者可被起訴。

李浩然：太早列古蹟限制用途發展

港大建築保育副教授李浩然表示，主教山配水庫獲評為一級歷史建築是意料之內。他稱評級標準包括歷史、建築美學及社會價值，其中社會價值包括「集體感情」，稱主教山配水庫充分反映其社會價值，但他對是否列為法定古蹟有保留，建議社會先討論其日後用途等，以免太早列為法定古蹟後，限制了其用途發展，最終變成「古董」，只可觀賞而失去可持續發展的方向。

活現香港共同創辦人陳智遠認為評級「合理」，兩個配水庫是否列為法定古蹟，按規定需由古諮會建議，再由發展局長決定，但他稱，古諮會應交代是否考慮啟動有關程序。他認為，兩個配水庫的文物價值極高，理應列為法定古蹟，又稱現時由政府管理，相信被列為一級歷史建築後，政府也不會隨便改動。但他認為，更重要是日後的保育工作，能否反映該文物在社區的價值，與當區連繫。