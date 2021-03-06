港聞

港聞二

主教山前油麻地配水庫擬列一級建築 團體：應交代會否列法定古蹟 學者：毋須太急

【明報專訊】古諮會下周四（11日）將召開會議，議程之一是討論備受關注的主教山配水庫的歷史評級，古諮會昨上載會議文件，建於1904年的主教山配水庫及1894年興建的前油麻地配水庫，同擬列為一級歷史建築。有學者認為，毋須急於將配水庫列為法定古蹟，認為社會可先討論其日後用途，免變成只可觀賞的「古董」；另有民間團體認為配水庫日後的保育需反映社區價值及與當區的連繫，並認為古諮會應交代是否考慮啟動建議發展局長將配水庫列為法定古蹟的程序。

一級歷史建築仍可拆卸

古諮會昨上載會議文件，除主教山配水庫和前油麻地配水庫擬列為一級歷史建築外，建於1860年代的西營盤磅巷台階，亦擬列為二級歷史建築。古蹟辦隨後會上載有關建築的歷史資料，並展開為期一個月的公眾諮詢，再由古諮會決定最終評級。按現行規例，歷史建築獲評為一級歷史建築後，古諮會從中建議列為法定古蹟的建築物，一級歷史建築代表該建築具特別重要價值，應盡可能完整保留，但業主仍有權改裝，甚至拆卸建築物；法定古蹟則受《古物及古蹟條例》保護，任何人不可在法定古蹟範圍內進行拆卸、改動或建築工程，違者可被起訴。

李浩然：太早列古蹟限制用途發展

港大建築保育副教授李浩然表示，主教山配水庫獲評為一級歷史建築是意料之內。他稱評級標準包括歷史、建築美學及社會價值，其中社會價值包括「集體感情」，稱主教山配水庫充分反映其社會價值，但他對是否列為法定古蹟有保留，建議社會先討論其日後用途等，以免太早列為法定古蹟後，限制了其用途發展，最終變成「古董」，只可觀賞而失去可持續發展的方向。

活現香港共同創辦人陳智遠認為評級「合理」，兩個配水庫是否列為法定古蹟，按規定需由古諮會建議，再由發展局長決定，但他稱，古諮會應交代是否考慮啟動有關程序。他認為，兩個配水庫的文物價值極高，理應列為法定古蹟，又稱現時由政府管理，相信被列為一級歷史建築後，政府也不會隨便改動。但他認為，更重要是日後的保育工作，能否反映該文物在社區的價值，與當區連繫。

相關字詞﹕歷史評級 陳智遠 李浩然 古諮會 主教山配水庫

上 / 下一篇新聞

律政司撤保釋覆核 4人暫重獲自由 家屬：不知標準何在 控方擬申押後處理另11人
律政司撤保釋覆核 4人暫重獲自由 家屬：不知標準何在 控方擬申押後處理另11人
4人同說攰 加油聲不絕
4人同說攰 加油聲不絕
陳文敏：保釋門檻高或鼓勵濫控
陳文敏：保釋門檻高或鼓勵濫控
國安首案6．23開審
國安首案6．23開審
研大學滲國安教育 教局：課程將變 教協憂教員自我審查 倡列課外學習勿硬塞
研大學滲國安教育 教局：課程將變 教協憂教員自我審查 倡列課外學習勿硬塞
局方函中小學 倡4‧15早會講國安
局方函中小學 倡4‧15早會講國安
登記探望始知轉倉 家屬批安排亂
登記探望始知轉倉 家屬批安排亂
司法機構認聆訊安排不足 張舉能指示檢視
司法機構認聆訊安排不足 張舉能指示檢視
被指正受查或取締 民陣：從未收外國資助
被指正受查或取締 民陣：從未收外國資助
職員兩度呼喚致電無人應 隔7小時發現脈搏已停 廣華急症室等上房 病人「等到死」
職員兩度呼喚致電無人應 隔7小時發現脈搏已停 廣華急症室等上房 病人「等到死」
意國首引歐盟出口疫苗管制 BioNTech持續供港添變數
意國首引歐盟出口疫苗管制 BioNTech持續供港添變數
增11確診 長沙灣勞處兩職員染疫
增11確診 長沙灣勞處兩職員染疫
橫過城隧收費亭 女子捱貨車撞
橫過城隧收費亭 女子捱貨車撞
稚女虐斃前3個月 教師發現傷勢查問 幼園警告勿體罰 父申退學
稚女虐斃前3個月 教師發現傷勢查問 幼園警告勿體罰 父申退學
事主：有人舉手投降 白衣人繼續打
事主：有人舉手投降 白衣人繼續打
舊制警察准延至60歲退休
舊制警察准延至60歲退休
英改BNO入境規例 「赤貧」可申社福資助
英改BNO入境規例 「赤貧」可申社福資助
國安法下驚蟄高官相片退場
國安法下驚蟄高官相片退場
土瓜灣道榮光街重建 2032年落成供900伙 測量師料收購呎價1.8萬
土瓜灣道榮光街重建 2032年落成供900伙 測量師料收購呎價1.8萬
石屎剝落曾打中手臂 八旬街坊：真係收購？咁就好咯
石屎剝落曾打中手臂 八旬街坊：真係收購？咁就好咯
舞台劇導演黃嘉威認性侵4未成年少女
舞台劇導演黃嘉威認性侵4未成年少女
為千元報酬登記IT界選民 的總3人賄選罪成 囚9至11月
為千元報酬登記IT界選民 的總3人賄選罪成 囚9至11月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul：爭公義可一齊
【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul：爭公義可一齊
【Emily】人民大會堂仆親 董伯感謝關心
【Emily】人民大會堂仆親 董伯感謝關心
【Emily】市民聲援燈海 岑子杰多謝：好靚
【Emily】市民聲援燈海 岑子杰多謝：好靚
【Emily】歐盟辦事處刪語錄帖文 葉太失望 談性別平等 惹社運人士批評
【Emily】歐盟辦事處刪語錄帖文 葉太失望 談性別平等 惹社運人士批評
【Emily】50監測地區鼠患指數 第二季發布
【Emily】50監測地區鼠患指數 第二季發布