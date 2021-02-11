港聞

港聞二

英改BNO入境規例 「赤貧」可申社福資助

【明報專訊】英國內政部修訂移民入境規例，持英國國民（海外）護照（BNO）簽證的入境者，若能證明他們處於極貧困狀况，例如符合移民及庇護相關法例下對「赤貧」（destitute）的定義，或可獲豁免「禁止領取公共資助」的限制，即可申領英國社福保障資助。有當地港人組織對此決定表示支持。

根據原來條例，持BNO簽證入境者可在英國工作或讀書，但不可領取政府資助，例如社福保障資助，但按英國內政部於當地時間周四（4日）發布的文件，列出兩項條件，若持BNO入境英國者符合其中之一，或可獲豁免「禁止領取公共資助」的限制。

條件之一是申請者需證明，自己符合移民及庇護相關法例（Immigration and Asylum Act 1999）中對赤貧及臨近赤貧風險的定義，其中包括用盡任何方法都無法覓得合適居所；另一項條件是申請者需有具說服力的理由，證明自己因收入極低而影響子女福祉。

關注組織歡迎：免貧者落夾縫

關注BNO簽證港人在英或面對經濟困難的組織「英國港僑協會」於facebook稱，對於英國政府回應訴求，基於一貫「救生艇」政策扶恤草根家庭，該會表示支持及感謝。香港監察（Hong Kong Watch）政策總監Johnny Patterson亦歡迎英國做法，稱其讓步可令最貧困的人不至於跌落制度夾縫。

增粵語專線供查詢

另外，英國政府新增廣東話專線及電郵，供港人查詢有關簽證和入境問題，網站顯示，專線在當地時間凌晨1時至9時運作（即本港時間朝9晚5），收費每分鐘69便士（約7.4港元），每個電郵查詢收費2.74英鎊（約29.4元），跟進電郵不另收費，英國政府網頁列明電郵查詢可於兩個工作天內獲回覆。

相關字詞﹕英國內政部 英國港僑協會

上 / 下一篇新聞

律政司撤保釋覆核 4人暫重獲自由 家屬：不知標準何在 控方擬申押後處理另11人
律政司撤保釋覆核 4人暫重獲自由 家屬：不知標準何在 控方擬申押後處理另11人
4人同說攰 加油聲不絕
4人同說攰 加油聲不絕
陳文敏：保釋門檻高或鼓勵濫控
陳文敏：保釋門檻高或鼓勵濫控
國安首案6．23開審
國安首案6．23開審
研大學滲國安教育 教局：課程將變 教協憂教員自我審查 倡列課外學習勿硬塞
研大學滲國安教育 教局：課程將變 教協憂教員自我審查 倡列課外學習勿硬塞
局方函中小學 倡4‧15早會講國安
局方函中小學 倡4‧15早會講國安
登記探望始知轉倉 家屬批安排亂
登記探望始知轉倉 家屬批安排亂
司法機構認聆訊安排不足 張舉能指示檢視
司法機構認聆訊安排不足 張舉能指示檢視
被指正受查或取締 民陣：從未收外國資助
被指正受查或取締 民陣：從未收外國資助
職員兩度呼喚致電無人應 隔7小時發現脈搏已停 廣華急症室等上房 病人「等到死」
職員兩度呼喚致電無人應 隔7小時發現脈搏已停 廣華急症室等上房 病人「等到死」
意國首引歐盟出口疫苗管制 BioNTech持續供港添變數
意國首引歐盟出口疫苗管制 BioNTech持續供港添變數
增11確診 長沙灣勞處兩職員染疫
增11確診 長沙灣勞處兩職員染疫
橫過城隧收費亭 女子捱貨車撞
橫過城隧收費亭 女子捱貨車撞
稚女虐斃前3個月 教師發現傷勢查問 幼園警告勿體罰 父申退學
稚女虐斃前3個月 教師發現傷勢查問 幼園警告勿體罰 父申退學
事主：有人舉手投降 白衣人繼續打
事主：有人舉手投降 白衣人繼續打
舊制警察准延至60歲退休
舊制警察准延至60歲退休
國安法下驚蟄高官相片退場
國安法下驚蟄高官相片退場
主教山前油麻地配水庫擬列一級建築 團體：應交代會否列法定古蹟 學者：毋須太急
主教山前油麻地配水庫擬列一級建築 團體：應交代會否列法定古蹟 學者：毋須太急
土瓜灣道榮光街重建 2032年落成供900伙 測量師料收購呎價1.8萬
土瓜灣道榮光街重建 2032年落成供900伙 測量師料收購呎價1.8萬
石屎剝落曾打中手臂 八旬街坊：真係收購？咁就好咯
石屎剝落曾打中手臂 八旬街坊：真係收購？咁就好咯
舞台劇導演黃嘉威認性侵4未成年少女
舞台劇導演黃嘉威認性侵4未成年少女
為千元報酬登記IT界選民 的總3人賄選罪成 囚9至11月
為千元報酬登記IT界選民 的總3人賄選罪成 囚9至11月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul：爭公義可一齊
【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul：爭公義可一齊
【Emily】人民大會堂仆親 董伯感謝關心
【Emily】人民大會堂仆親 董伯感謝關心
【Emily】市民聲援燈海 岑子杰多謝：好靚
【Emily】市民聲援燈海 岑子杰多謝：好靚
【Emily】歐盟辦事處刪語錄帖文 葉太失望 談性別平等 惹社運人士批評
【Emily】歐盟辦事處刪語錄帖文 葉太失望 談性別平等 惹社運人士批評
【Emily】50監測地區鼠患指數 第二季發布
【Emily】50監測地區鼠患指數 第二季發布