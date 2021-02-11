英改BNO入境規例 「赤貧」可申社福資助

根據原來條例，持BNO簽證入境者可在英國工作或讀書，但不可領取政府資助，例如社福保障資助，但按英國內政部於當地時間周四（4日）發布的文件，列出兩項條件，若持BNO入境英國者符合其中之一，或可獲豁免「禁止領取公共資助」的限制。

條件之一是申請者需證明，自己符合移民及庇護相關法例（Immigration and Asylum Act 1999）中對赤貧及臨近赤貧風險的定義，其中包括用盡任何方法都無法覓得合適居所；另一項條件是申請者需有具說服力的理由，證明自己因收入極低而影響子女福祉。

關注組織歡迎：免貧者落夾縫

關注BNO簽證港人在英或面對經濟困難的組織「英國港僑協會」於facebook稱，對於英國政府回應訴求，基於一貫「救生艇」政策扶恤草根家庭，該會表示支持及感謝。香港監察（Hong Kong Watch）政策總監Johnny Patterson亦歡迎英國做法，稱其讓步可令最貧困的人不至於跌落制度夾縫。

增粵語專線供查詢

另外，英國政府新增廣東話專線及電郵，供港人查詢有關簽證和入境問題，網站顯示，專線在當地時間凌晨1時至9時運作（即本港時間朝9晚5），收費每分鐘69便士（約7.4港元），每個電郵查詢收費2.74英鎊（約29.4元），跟進電郵不另收費，英國政府網頁列明電郵查詢可於兩個工作天內獲回覆。