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港聞二

舊制警察准延至60歲退休

【明報專訊】警隊昨發內部通告，稱政府已批准讓2000年6月前入職的「舊制」警員至高級警司延長退休年齡至60歲，下月起接受申請。通告強調有關計劃並非福利安排，亦非所有合資格警員必然享有的權利或資格。

警方回應稱，一直通過積極的策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求。當空缺出現時，將透過適當的晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。其中一項措施是「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務」計劃，讓2000年6月1日前入職政府的現職非首長級警務人員申請延長服務至60歲。

稱退休潮招聘問題 人手不足

警隊人事部昨發內部通告交代該計劃詳情。通告稱，「由於2019年廣泛社會動盪，警隊已快速擴展架構，務求能應付日益提升的內部保安戒備能力需求。與此同時，警隊正面臨人員退休潮和招聘方面等挑戰，導致人手不足」，並指為「應付迫在眉睫的行動需要及長遠人手需求」獲政府批准推出計劃。

計劃下月1日推出，並容許合資格警員兩個月時間申請，遴選委員會將根據警隊行動需要、申請人表現、品行及健康狀况決定是否批准，申請人年屆54歲時亦要作最後審核。通告稱，計劃「難免產生一些附帶問題，例如涉及調整晉升空缺和重新分配宿舍的事宜。警隊會密切監察情况，把影響減低」。

政府2015年曾提高當年6月1日後新入職公務員的退休年齡，文職職系提高至65歲；紀律部隊職系不論職級，劃一至60歲退休。政府隨後於2018年通過，2000年6月至2015年5月入職的公務員提高退休年齡，文職和紀律部隊可分別選擇延至65歲和60歲退休，但2000年前入職的舊制公務員則不包括在內。

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