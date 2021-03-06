港聞

港聞二

事主：有人舉手投降 白衣人繼續打

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案，6人不認罪的審訊昨踏入第10天，3名證人女事主K、男事主G及H先後出庭作供。在車廂遇襲的K形容在場者十分無辜，「有人舉晒手話投降，但佢哋（白衣人）都係繼續打」，又稱自己當時「驚到腳震」，因而腹痛。另外兩名事主G和H則同樣是在逃上月台時遭白衣人揮棍擊中後腦，其中G被棒球棍擊打後腦致流血，事後須縫針。

睹流血指罵 「驚到腳震」站不起

K供稱，當晚她與男事主C一同乘西鐵，途經元朗站時，白衣人進入車廂施襲。從K拍攝的片段所見，她多次大叫「唔好打，唔好丟」，K解釋稱當時白衣人不停掟雪糕筒、木棍及盒裝奶等，而車廂內有小孩，「無啦啦畀人打好無辜」。

K續稱，車廂內有人遇襲致頭部及手腳流血，片段顯示有白衣男手持木棍指罵「你有冇聽過新八國聯軍呀？╳你老母」。K說，最終列車駛至屯門站，她形容自己「驚到腳震，個胃好辛苦」，無法站立，要坐在月台上，驗傷後發現上腹輕微觸痛。

男事主G之後作供，憶述當晚和太太近晚上11時乘西鐵抵達元朗站，當時很多人湧入車廂，由於列車沒開出，又聽到有人說下面打人，遂到下層大堂查看。他看到許多白衣人持木棍及藤條施襲，有人受傷倒地，於是折返月台。

兩事主遭打後腦 一需縫針

G說，他甫走上扶手電梯即遭人打了一下後腦，「有1秒暈暈哋，睇唔到嘢」，回頭看見一名白衣男手持黑色棒球棍，並以粗口罵他。他逃入車廂，看到有人滿面鮮血，接着發現自己後腦亦正流血，最終前往急症室治療頭部的裂傷，縫了3至4針。

稱30白衣咆哮「出閘就打死你」

與K及G乘坐同一列車的男事主H憶述，列車到站後，他聽到月台有人尖叫並說樓下打人，有人叫他換了黑衣才離開。H下去大堂後，看到超過30名白衣人在閘外咆哮、擲物，又恐嚇乘客不可以出閘，「出嚟就打死你」，白衣人襲擊閘內的人，有人前額流血受傷。

其後白衣人衝入閘襲擊乘客，H立即沿扶手電梯跑上月台，其間一名尾隨他的男子跌倒，被6至8名白衣人以藤條和木棍毆打，H上前拉走該男子時，亦被人擊中後腦。

後來H逃入車廂，不久後白衣人亦衝上來，向車廂的人揮棍施襲，並不斷恐嚇說「驚未呀？」、「唔好再入嚟喇」，乘客非常驚慌。H稱自己站在靠近車門的位置，用手擋格時被棍擊中右手。

6名不認罪被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊於下周一繼續。

明報記者

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

（7.21襲擊案）

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