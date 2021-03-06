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稚女虐斃前3個月 教師發現傷勢查問 幼園警告勿體罰 父申退學

【明報專訊】5歲女童及8歲兄長疑遭生父及繼母長期體罰和虐待，女童最終因敗血症而死。生父和繼母否認謀殺罪，涉案繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪，昨於高等法院繼續受審。控方讀出雙方承認事實，透露幼稚園老師事發逾3個月前發現女童傷痕纍纍，警告繼母不可體罰兒童，繼母當場答允，生父卻為女童申請退學。女童送院不治後，生父聲稱部分傷勢是她自殘所致，繼母在警誡下揚言「唔關我事」。

被告為離世女童Z的生父（案發時26歲，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，事主為女童Z和胞兄X。

校方警告後 女童變沉默

控辯雙方承認事實指出，生父2017年8月帶Z和X搬家，與繼外婆及繼母等同住。一個月後，幼稚園老師發現Z在早餐時不斷索取食物，亦察覺她手肘紅腫、大腿和臀部有傷痕，遂向繼母查問。繼母承認因Z失禁，故聯同丈夫（首被告）責打Z，老師建議別再體罰。

後來，幼稚園校長見到Z臉上有大片瘀痕，繼母聲稱Z意外撞門受傷。校方嚴正警告繼母不可體罰兒童，又稱會密切監察Z情况，繼母於是承諾不會體罰Z。自此之後，Z變得沉默寡言，拒絕向老師談及家庭生活。

缺課稱回鄉 沒出境紀錄

同年10月開始，Z不時缺課，繼母10月底聲稱帶她到內地出席喪禮，惟出入境紀錄顯示，Z和全家人都身處香港。不久，生父稱打算替Z停學，以奉行在家教學，校方多次溝通和周旋不果，生父12月為Z辦退學手續。由於Z缺課整整一個月，生父須額外支付逾5200元學費。

繼母警誡稱「老公打嘅」

父指女童自殘

至2018年1月6日，生父報警稱有人暈倒，救護員發現Z全身多處有傷，Z送院後證實不治。繼母向救護員表示「個女有行為問題」，聲稱Z會撞傷自己和不願上學。警方知悉Z傷痕非由意外造成，遂向生父查問，生父承認兩日前以藤條打Z手腳，但稱部分傷勢是Z自殘所致，因Z會將頭部撞向大門及地下。繼母在警誡下稱「唔關我事，啲傷勢係我老公打嘅」。

警方事後從Z寓所檢取不少證物，包括一對拖鞋，拖鞋鞋頭沾有Z的血迹，拖鞋上有Z與生父的DNA；至於剪刀的刀片被驗出Z的DNA，刀柄有Z和生父的DNA。聆訊下周一（8日）續。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕繼母 生父 殘暴對待兒童 謀殺罪 謀殺兒童 虐待兒童

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