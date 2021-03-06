增11確診 長沙灣勞處兩職員染疫

男女職員為家人 男曾訪10食肆3商場

衛生防護中心前日公布的4宗本地源頭不明初步確診個案昨日轉為確診（見表），包括一名在長沙灣政府合署10樓小額薪酬索償仲裁處工作的47歲勞工處男職員。根據衛生防護中心資料，他在傳染期間曾到過15處地方，涉10間食肆，主要在荃灣、沙田和深水涉，逗留過的地方包括荃灣「8咪半」、荃灣愉景新城、沙田新城市廣場等。

該勞工處男職員的一名同住家庭成員亦初步確診。勞工處稱，該家庭成員同是該處的女員工，在長沙灣政府合署10樓勞工視察科工作，即早前確診員工毗鄰的辦公室，她最近一日上班為3月4日，日常工作毋須接觸公眾，該樓層的勞工視察科及小額薪酬索償仲裁處會關閉14天，同層所有同事須檢測。

本港昨錄得11宗確診，包括3宗輸入和8宗本地個案，當中4宗屬源頭不明，累計11,066宗確診和1宗疑似個案，另有約10宗初步確診。K11名潮食館群組昨無新增新個案，維持50人確診。

3宗輸入同為外傭 兩帶變種病毒

3宗輸入個案均為抵港外傭，兩人來自菲律賓，一人來自印尼，當中兩人帶N501Y變種病毒株，累計53宗該變種病毒株的個案。

（疫情第四波）