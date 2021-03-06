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港聞二

意國首引歐盟出口疫苗管制 BioNTech持續供港添變數

【明報專訊】全球多國正展開新型冠狀病毒疫苗接種計劃，歐盟早前實施疫苗出口管制，意大利近日首次引用該規定，阻止一批牛津／阿斯利康疫苗出口至澳洲。本港接近政府消息人士表示，德國製BioNTech疫苗供港或受歐盟出口管制影響，未必能持續供港。食物及衛生局表示，首批BioNTech疫苗餘下的41.5萬劑暫仍維持在本月初抵港。

食衛局：首批餘下41萬劑維持月初運抵

意大利傳媒報道，當局近日根據歐盟的疫苗出口規定，阻止一批約25萬劑牛津／阿斯利康疫苗付運到澳洲。路透社報道，歐盟擬延長疫苗出口管制至6月底。港府採購了750萬劑德國製BioNTech疫苗，首批100萬劑當中的58.5萬劑上月底運抵，接近政府消息人士表示，歐盟疫苗出口管制或會影響BioNTech疫苗供港，之後的批次有可能未能穩定供應。本報昨向食衛局查詢BioNTech疫苗供港計劃有否受影響，發言人表示，首批餘下的41.5萬劑BioNTech疫苗暫仍維持在3月初抵港。

預約科興及BioNTech人數皆跌

此外，截至昨晚8時的24小時，約有10,100人打科興疫苗，累計約72,300人，而預約人數由前日6300人，減至昨日4900人。至於BioNTech疫苗，預約人數也由前日的13,600，減至昨日6000（見表）。另外，前日一名83歲老翁在中央圖書館打科興疫苗後感到暈眩及胸部不適送院，毋須留醫。

內地年逾六十不打科興 批港無跟說明書

何栢良促設免費健康諮詢

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，本港疫苗資訊發放透明度不足，兩種疫苗適合什麼人使用等說得不清楚，也沒有充分考慮兩種疫苗已有的數據和藥物標籤資訊，例如科興疫苗第三期臨牀研究針對60歲或以上者和長期病患者的數據不足，內地因此不為60歲或以上、長期病患者在首階段接種，「這個好清楚也是科興說明書的安排」。他又說：「在香港，因為我們的疫情不同，無嚴格跟從科興說明書的要求，令市民有資訊混亂的情况。」

被問及年長者和長期病患是否應打BioNTech疫苗，何栢良說，若按現有數據和藥物標籤，應這樣做，因為BioNTech疫苗在美國、英國、以色列等地已有1000萬長者和長期病患者使用，整體來說很安全。若政府不嚴格跟從科興說明書的內容，應安排診所讓有需要者免費做健康諮詢，了解自己是否適合打科興疫苗。

家庭醫生林永和昨在港台《千禧年代》稱，對於如何評估誰人適合接種等，希望當局提供多些大原則指引，例如外國對癌症病人打疫苗有指引，即使接受癌症治療，如果白血球等情况穩定，都可打疫苗；另外，部分病人要洗腎、換腎，或有免疫系統疾病，除了正使用某些藥物者要推遲接種疫苗，大部分人都可以打。

本報向衛生署查詢會否向市民免費提供健康諮詢服務，衛生署稱，接種者網上預約時須表明已參閱疫苗副作用等資料，並要在接種當日再參閱有關資料，如有疑問，可即場向在場醫護提出，如因個人健康問題有疑問，應在預約前諮詢家庭醫生。

（疫情第四波）

相關字詞﹕科興疫苗 阿斯利康 BioNTech疫苗 新型冠狀病毒

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