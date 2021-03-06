職員兩度呼喚致電無人應 隔7小時發現脈搏已停 廣華急症室等上房 病人「等到死」

六旬病人痰帶血 覆診要入院

院方稱情况穩定 原有家人陪同

廣華醫院昨日公布一名有長期病患的63歲男病人，上周五（26日）下午到該院專科門診覆診，因咳嗽及痰中帶血，獲建議即日入院，同日下午約3時被送到急症室，下午4至6時接受診斷和檢查，其後獲安排在等候區輪候內科牀位。院方稱，當時病人清醒及情况穩定，並由一名親人陪同，院方一直照料他。

隔一周公布 院方向家屬致歉

廣華稱，當日晚上10時半醫護準備送病人到病房，職員先後於等候區呼叫、透過廣播呼叫病人名字和致電，均未能找到病人；至翌日（27日）凌晨近2時，再透過廣播系統呼叫病人，未獲回應；清晨近5時，醫護在急症室等候區輪牀上發現病人失去知覺及無脈搏，即施以心肺復蘇，病人於早上5時17分不治。新聞稿沒提及醫護在病人死前最後一次提供照料的時間、為何起初只呼叫、無派員到輪牀尋找病人。據悉，病人的新冠病毒檢測結果為陰性。

廣華醫院稱昨與病人家屬會面交代事件及致歉，並提醒急症室員工加強監察等候入院病人的情况，會成立調查委員會檢視及提出改善建議，個案會交死因裁判官跟進。

有急症科專科醫生稱難評估該名病人的死因，他本身有長期病，可突然惡化，而有關病人當日傍晚曾接受檢查，相信當時維生指數仍穩定，否則可能已送上病房甚至深切治療部。他說，晚上10時許至翌晨5時無人跟進的原因很多，例如病人曾一度離開病牀無法找到、醫護交更時無詳細交代跟進這個案、當時有其他危急個案需急救等。

醫生：叫名不應 職員一般會到等候區找尋

該醫生稱，一般職員呼叫病人無回應，會15至20分鐘後再叫，若屬在輪牀等入院者，亦會派人去病牀找尋。他形容事件屬不幸，要靠醫護提高警覺。據他所知，外國的急症室會有大儀表板列出所有等入院者資料，但香港部分急症室設計較舊，未必做到。另有急症科醫生稱，監察等入院病人頻密程度視乎病情，難一概而論。

社區組織協會幹事彭鴻昌說，這次延至清晨5時許才發現病人是太久，病人在急症室等候期間未必有充足監察，屬「風險因素」，過去亦接獲類似投訴，有病人在急症室等候期間惡化至很危急才獲跟進，形容情况非十分罕見。他又稱，需上病房的病人有一定醫療需要，回應呼叫上可能有困難，醫護不應叫名無回應就算，應更積極找尋，醫院亦不能假設家屬一直在旁照顧，促醫管局有系統地檢視相關風險，例如死者若有接駁監察儀器，就可能獲及早發現不妥當。