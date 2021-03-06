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被指正受查或取締 民陣：從未收外國資助

【明報專訊】新加坡《聯合早報》昨引述消息人士稱，民間人權陣線正被調查，若證實美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，將違反《港區國安法》，民陣或會被取締。民陣召集人陳皓桓昨發聲明稱，民陣成立至今從未收取外國政府或機構資助，對上述消息表示不明所以，呼籲各界認清真相。陳其後回應本報查詢稱，警方無聯絡過他。

本報昨向警方查詢，國安處是否正調查民陣、會否短期內取締等，至截稿前無回覆。

星媒另稱沒向政府註冊或違社團法

《聯合早報》報道，有消息人士稱，早前網上流傳美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，香港當局正調查，一旦證實屬實，民陣將違反國安法，或被港府取締。該消息人士亦說，民陣一直沒向政府註冊，可能觸犯《社團條例》。

陳皓桓透過聲明回應稱，民陣成立至今從未收取任何外國政府或機構資助，包括美國國家民主基金會。他說民陣資金運作上一直只依靠遊行集會期間廣大市民捐款，對有消息稱被調查曾否獲美國資助及涉違反國安法，民陣表示不明所以，呼籲各界認清真相。對於有消息指民陣有可能被政府取締，陳在聲明稱「欲加之罪，何患無辭！」呼籲港人在不斷被打壓下做自己能做的事。

警務處網頁的《已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單》上不見民陣。據了解，民陣是否違反《社團條例》，要視乎民陣是否屬條例定明不適用者，包括註冊公司丶合作社丶職工會或職工會聯會等。

民陣有多年舉辦大型遊行經驗，並只會舉辦獲批不反對通知書的合法遊行。上月法庭審理壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7人被控組織和參與前年8月18日維園流水式集會的案件中，有作供總督察透露，曾代表警方與民陣開會的警司形容民陣為「一個大品牌」，與警方在遊行集會方面「合作得好好」，警方亦接受民陣「和理非」取向。

葉一堅被國安邀錄口供

另外，《蘋果日報》報道，國安處近日再邀請壹傳媒多名現任和前任管理層錄口供，包括現任非執行主席葉一堅及20年前已離開壹傳媒的何國輝。

現時身在台灣的葉一堅回覆本報證實，曾被國安處人員聯絡，他向對方說短期內不回香港，稱「國安很客氣」，着他回港後可聯絡警方錄證人口供。何國輝則稱無回應。

本報向警方查詢國安處是否曾邀請葉一堅及何國輝等人錄口供，以及他們涉及什麼案件等，警方稱不評論個別案件。

（港區國安法）

相關字詞﹕陳皓桓 港區國安法 國安法 民陣

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