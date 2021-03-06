港聞

港聞二

司法機構認聆訊安排不足 張舉能指示檢視

【明報專訊】47名涉案民主派面對4天馬拉松式提堂，其間有人暈倒不適送院；有親屬批評只能看轉播電視，無法親眼見到被告；又曾發生開庭前記者室直播被熄聲事件，法庭聆訊安排受到多方批評。司法機構昨表示，面對龐大挑戰，安排細節難免有不足，終院首席法官張舉能已指示全面檢視有關的法院安排及改善。港大法律學院公法講座教授陳文敏形容情况可悲如第三世界，「是否最基本的尊嚴都失去？」

司法機構昨就聆訊安排回應稱，47被告同控一項罪名，按程序須由同一裁判官審理，而各被告被安排在拘捕翌日帶上法庭，故法庭是在極短時間內安排聆訊、轉播、旁聽等。司法機構續稱，面對前所未有的龐大挑戰，安排細節難免有不足，張舉能已指示全面檢視法院處理涉及眾多訴訟人及旁聽者的聆訊安排並改善。

提堂4日未能換衫休息 陳文敏批如第三世界

對於案件經過4日聆訊，多名被告未能更換衣物和休息，陳文敏形容情况可悲，有如第三世界的情况，認為律政司、懲教署等政府部門應照顧被告的基本人道安排，保障被告尊嚴。

至於法庭拒絕放寬保釋程序的報道限制，陳文敏認為，一般而言，報道申請保釋的內容日後會對被告不利，但國安法案件備受公眾及國際關注，若能公開更多、更公開透明，應盡量做，法院可考慮如何取得平衡。

（港區國安法）

相關字詞﹕司法機構 串謀顛覆國家政權 港區國安法

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