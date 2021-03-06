登記探望始知轉倉 家屬批安排亂

朱凱廸妻未知夫所在 邵家臻：9人轉赤柱

「真係好失望，真係等咗好多日，諗住今日可以入到啲物資同埋見到自己親人一面，但係嚟到完成埋登記先知咩情况。」岑敖暉妻子余思朗說，她昨早9時半到達收押所，完成登記手續後始接獲懲教處職員通知，9名被告將轉到其他院所，包括岑敖暉、朱凱廸及鄒家成，她亦未聯絡到福利官查詢9人將轉到哪裏，批評懲教處安排非常混亂。同樣撲空的朱凱廸太太區佩芬亦表示失望，「臨尾兩分鐘話無得見，仲要去第二度，嚇咗一跳，以為咩事」，她嘗試致電聯絡福利官不果，暫不肯定丈夫會到哪裏羈留。

懲教署回應稱不評論個別事件，亦不會透露在囚者羈押地點。院所管方會因應在囚者意願通知相關探訪者有關變動。

立法會前議員邵家臻表示，據他了解，懲教處昨晨約10時決定將9名被告轉往赤柱監獄羈留。另外，據部分被告fb公布，林卓廷及陳志全亦轉去赤柱還押，其中林卓廷正單獨囚禁。女被告方面，何桂藍、黃碧雲及毛孟靜還押在大欖懲教所，吳敏兒、余慧明、袁嘉蔚及黃子悅則在羅湖懲教所。

社民連成員辛浩銘昨早探望岑子杰，他稱岑精神狀態良好，已換上囚衣，引述岑稱前晚由法院到收押所路上見到許多市民追車、舉橫額支持，非常感動，認為港人很可愛，希望市民能繼續撐住加油。

養母晤呂智恆即哭：成個制度玩緊我哋

另外，呂智恆養母Elsa昨午探望後稱，與呂智恆一見面便哭泣，「見到但冇咗自由，成個制度喺度玩緊我哋，唔係無罪假定，𠵱家係有罪假定」。對於能見劉頴匡一面，其女友黃于喬稱感動及開心，「忍不住哭了」，她說劉在收押所靠讀《聖經》維持意志，昨日她亦帶備《聖經》及小說《魔戒》供劉閱讀。

袁嘉蔚友人Lily昨帶同零食、衛生用品和書本往羅湖懲教所探望，她說目前眾被告被單獨囚禁，袁精神不錯，但胃口一般。前學民思潮成員Ernest昨午陪同黃子悅丈夫到羅湖懲教所探望黃子悅，形容過程順利，黃精神不錯，希望向外界表示不用擔心和「撐住，唔好死」。

（港區國安法）