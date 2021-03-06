研大學滲國安教育 教局：課程將變 教協憂教員自我審查 倡列課外學習勿硬塞

教育局上月初向中小學發有關國安法的行政及教育指引，並制訂國安教育課程框架，惟局方未向大專院校發放相關指引。立法會教育事務委員會昨討論檢討《專上學院條例》，工聯會議員麥美娟關注大專院校推行國安教育情况。

楊潤雄：先與八大商 國安法下學校管理已有變

教育局長楊潤雄說，本港所有學校均須遵守國安法，局方首先會與8間資助大學商討，了解大學有關國安法的工作、相關工作與政府要求有否差距等。他說當大學落實國安工作的細節，局方便會轉與自資專上院校商討。他又說，去年國安法落實後已與大學校長會面，「大家會見到管理上已有變化」，大學校長在很多場合亦強調學校要守法。楊稱據其所知，不少大學正改變學校場地及師生行為的管理。

教協：中小學已有 大學再推疊牀架屋

教協會長馮偉華說，國安相關工作應交由大學設計及處理，當局可建議做法，但不宜以行政手段強迫大學執行。馮又說，中小學已有國安教育，認為大學再推行會「疊牀架屋」，而大學學科計算學分，倘國安教育課程佔學生學分，會擠壓學生修讀其他科目的空間。他期望倘大學推行國安教育，會將相關課程列為課外學習，讓同學選讀，「不要硬生生塞入課程」。

本報昨向八大查詢國安工作進度，城大回覆稱大學支持一國兩制，提倡「政教分離」原則，恪守學術自主。其餘大學截稿前未回覆。

教育局回覆稱，各大專院校在管理校政上既享自主權，亦有責任確保其運作符合法例要求與學生和社會整體的利益，包括加強其良好管治及推行國家安全教育，提高教職員和學生的國家安全意識和守法意識，確保院校履行有關維護國家安全的法律責任。

明報記者

（港區國安法）