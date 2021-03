4人同說攰 加油聲不絕

劉偉聰即更衣:靚仔晒冇餿味

林景楠:最想洗澡攬攬個女

昨晚約6時半散庭後,作為擔保人的家屬心急前往辦理保釋手續,其後到羈留室外等候被告。每逢有被告步出羈留室,親友都拍掌歡呼。呂智恆步出後與養母相擁,養母一度喜極而泣。劉偉聰亦立即更衣,笑說「靚仔晒,我個身冇餿味」。

林景楠與太太十指緊扣步出法院,他說多謝大家關心,「很愛家人」,最想洗澡「攬攬個女」,現時「好攰」想回家休息。林太一度激動落淚,與丈夫相擁,別臉拭淚,林則親吻其額頭安慰。

劉偉聰稱,同案有很多人正申請保釋,未能說太多,希望所有保釋申請成功,眾人重獲自由,「希望我哋吉人天相」。被問及感受,他說:「I am just a human being. I am tired.(我只是一個人,我累了)」

呂智恆:祝其他被告有公正判決

楊雪盈:想快些見到家人貓兒

呂智恆祝願其他被告覆核保釋能有公正判決,「願眾人平安」 。他的養母Elsa說近日心情如「過山車」,希望盡快回家一起吃飯,並哽咽道希望每名被告都能獲准保釋。楊雪盈則說很疲累,很想快些見到家人及貓兒,「希望大家都平安」。

法院外半百市民等候,以手機燈海照亮離開的路,每逢有被告離開都高呼「加油」、「撐住」。陳先生連續5日到庭旁聽,替4人獲准保釋感開心,他推掉約會前來,說一定會等被告出來,「終於唔使隔住犯人欄相見」,呼籲港人不要放棄追求民主。

明報記者

(35+大搜捕)