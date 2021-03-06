4人同說攰 加油聲不絕

劉偉聰即更衣：靚仔晒冇餿味

林景楠：最想洗澡攬攬個女

昨晚約6時半散庭後，作為擔保人的家屬心急前往辦理保釋手續，其後到羈留室外等候被告。每逢有被告步出羈留室，親友都拍掌歡呼。呂智恆步出後與養母相擁，養母一度喜極而泣。劉偉聰亦立即更衣，笑說「靚仔晒，我個身冇餿味」。

林景楠與太太十指緊扣步出法院，他說多謝大家關心，「很愛家人」，最想洗澡「攬攬個女」，現時「好攰」想回家休息。林太一度激動落淚，與丈夫相擁，別臉拭淚，林則親吻其額頭安慰。

劉偉聰稱，同案有很多人正申請保釋，未能說太多，希望所有保釋申請成功，眾人重獲自由，「希望我哋吉人天相」。被問及感受，他說：「I am just a human being. I am tired.（我只是一個人，我累了）」

呂智恆：祝其他被告有公正判決

楊雪盈：想快些見到家人貓兒

呂智恆祝願其他被告覆核保釋能有公正判決，「願眾人平安」 。他的養母Elsa說近日心情如「過山車」，希望盡快回家一起吃飯，並哽咽道希望每名被告都能獲准保釋。楊雪盈則說很疲累，很想快些見到家人及貓兒，「希望大家都平安」。

法院外半百市民等候，以手機燈海照亮離開的路，每逢有被告離開都高呼「加油」、「撐住」。陳先生連續5日到庭旁聽，替4人獲准保釋感開心，他推掉約會前來，說一定會等被告出來，「終於唔使隔住犯人欄相見」，呼籲港人不要放棄追求民主。

明報記者

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