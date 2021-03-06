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律政司撤保釋覆核 4人暫重獲自由 家屬：不知標準何在 控方擬申押後處理另11人

【明報專訊】47名泛民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，案件經歷4日聆訊，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德前晚批准其中15人保釋，律政司隨即申請覆核保釋裁決，令所有人須繼續還押。律政司昨日決定不向楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠4人繼續保釋覆核程序，4人昨晚被帶上西九龍裁判法院後，獲准以原有條件保釋外出（見表）。有家屬表示不知律政司撤回保釋覆核的標準何在，批評「朝令夕改」。

獲委國安法官 高院杜麗冰今審11人「提訊」

至於其餘11名被律政覆核保釋裁決的被告，高院今早10時開庭處理，由法官杜麗冰審理，惟審訊表列明案件性質是「提訊」，據了解，律政司屆時會申請將聆訊押後。另特首辦證實，杜官是特首按《港區國安法》第44條指定的法官。

律政司不提保釋覆核程序消息於昨午約3時傳出，其後司法機構網頁顯示，4人於昨午4時在西九龍裁判法院再提堂，惟聆訊於傍晚6時許才開庭。庭上4人表現平靜，其中呂智恆向公眾席揮手，林景楠向庭內的人點頭，劉偉聰則向庭內律師揖手，有律師揮手回應。早前處理本案保釋時，因庭內被告及律師眾多，記者及家屬等均要在延伸庭旁聽，而昨天因應被告及律師人數減少，記者、家屬及公眾容許進入正庭旁聽，且毋須安檢。

副刑檢專員：無損控罪案情嚴重性下不覆核

張達明：難斷有否政治考慮 江樂士：不罕見

甫開庭，代表律政司的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪表示，在無損控罪及案情的嚴重性下，律政司決定不就上述4名被告的保釋提出覆核。總裁判官蘇惠德聽畢，詢問4人是否清楚各自保釋條件及需否複讀，4人均表示明白及不需讀出。蘇官最終批准4人以前日批出的條件保釋，各人保釋金及人事擔保須於下周一繳交。

呂智恆養母Elsa說，昨午約3時半收到律師電話通知律政司不覆核4人保釋，她稱不知道律政司標準何在，批評「朝令夕改」，「成個政權都有問題」，質疑因政府被公眾責罵才「釋出善意」容許4人保釋。

對於律政司稱在無損控罪及案情的嚴重性下撤回保釋覆核，港大法律學院首席講師張達明表示，律政司意指「在不貶低罪行嚴重性」的情况下，決定不就4名被告提出保釋覆核，旨在重申顛覆國家政權罪行的性質嚴重，但又沒有詳述理據，外界難以判斷律政司有否政治考慮。他又稱，律政司應考慮過覆核勝訴的機會，才撤回其中4人的覆核申請。對於律政司在一日內改變決定，他形容做法罕有，「但現在是新常態，好多事情未見過，我都無法解釋」。

前刑事檢控專員、資深大律師江樂士回覆查詢稱，估計律政司不想外界有印象，以為4人面對的控罪不如實際般嚴重（other than one of real seriousness），所以表明不提覆核的前提。他又稱，律政司會定期檢視任何檢控決定，若案件情况有變、控方發現新證據或採納不同評估標準，便會推翻原有決定。他稱控方間中會撤回保釋覆核，不算罕見。

據了解，控方初步指控，4名被告有份參與初選及初選論壇，而楊雪盈及呂智恆則有份簽署「墨落無悔、堅定抗爭——抗爭派立場聲明書」，聲明書提及聯署人同意透過否決預算案，迫使特首回應「五大訴求」等。

【案件編號：WKCC813/21】

明報記者

（35+大搜捕）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕林景楠 呂智恆 劉偉聰 楊雪盈 保釋 串謀顛覆國家政權 港區國安法

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