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港聞
2021年3月5日星期五
港聞二
人大改港選制 立會選委剔走區會 立會90席參選須選委提名 選委會增至1500人
政協報告強調「愛國者治港」 未提「一國兩制」
陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治
稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯
歐陽伯權：港鐵將重組架構 「二道防線」堵出錯
續拓內地國際業務 稱上市公司有需要
事主指被告月台持棍指嚇 辯方質疑證供不一
傳統基金會指港經濟政策受中央控制 經濟自由排名剔走香港
港府過往重視排名 曾引用反駁美國
首名DQ區議員 23歲洪駿軒：被選中的一代人 願押身家上訴
兩款疫苗預約跌 家屬緩院舍長者打針 首現打針後上肢麻痹個案 專家籲三高者先體檢
疫苗死者病况說法前後不一 劉家獻：沒能力解答
洗碗工兼任「執枱專員」 食肆：成本增一成
港大研究：疫苗未全防新冠感染鼻腔
申訴專員：衛署應監管疫苗供應 確保私營機構接種品質
樣本樽難求 清潔工撲空一整周 須檢測業界批安排差 食衛局：日派6萬收不回一半
增9確診 兩周首跌至單位數
接受認知行為治療 青少年失眠風險降七成
李百全將審閱港台節目 點名《鏗鏘集》《視點31》 員工批「外行管內行」
唐樓遭縱火 印度漢天台跳鄰廈逃生
傳感儀測體溫分佈 冀研穿戴式助監察院舍長者
尊子漫畫
【Emily】預算案書面提問少上年度逾半 超雄離議會 泰博做「問題王」
【Emily】許智峯憶戰友 爭論有時撐有時
【Emily】胡應湘：白海豚如老鼠唔食得 唔會絕種
【Emily】百機構獲頒首屆「私隱之友嘉許獎」
【Emily】AY收押 建制議員紛翻舊帳抽水
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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