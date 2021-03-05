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傳感儀測體溫分佈 冀研穿戴式助監察院舍長者

【明報專訊】疫情下，市民進入不同場地須量度體溫，部分使用紅外線體溫計，亦有地方應用熱成像技術。熱成像技術亦可用於醫健產品，科學園伙伴企業AP Infosense花兩年開發「智能多點溫度傳感儀」，精細測量人體溫度分佈。該公司冀開發可貼在手腳上的無線傳感儀，讓院舍遙距監察院友手腳溫度，改善照護流程。

直徑20厘米1萬測溫點

AP Infosense副總裁陳寶珊表示，其公司花兩年開發出高檢測密度的「智能多點溫度傳感儀」，一個直徑20厘米的傳感儀中，有1萬個溫度測量點，每個傳感器大小僅數十微米，精度達0.1至0.2度。陳示範說，把手掌放上傳感儀，可仔細看到溫度分佈，正與醫學專家探討手掌溫度分佈是否能反映健康狀况。該傳感儀可屈曲，陳說公司有意製作穿戴式儀器，如讓長者穿上，可讓院舍護理員監察長者有否手腳冰冷。

陳寶珊說，最初於大學開發傳感器，隨着科學園區的「傳感器實驗室（Sensor Lab）」擴建，提供更多高規格的無塵空間，有意將製程搬到園區，「一條龍」處理開發、測試及封裝工序。

科技園擴萬呎無塵空間

香港科技園公司電子及信息及通訊科技群組高級總監楊天寵表示，過去數年園區內開發傳感器的公司增逾四成，而製作傳感器晶片需要高規格的無塵空間，對中小企是龐大投資。園區因應未來需求增加，將Sensor Lab由原本3000呎擴建至1萬呎，並提供規格分別達萬級、千級及百級的無塵空間，即每立方呎內粒徑大於0.5微米的粒子數目分別少於1萬、1000及100，以支援研發微型傳感器，實驗室上周正式啟用。

「Sensor Lab 2.0」將重點支援供醫健應用的智能傳感器研發，並與艾睿電子和亞德諾半導合作，為園區內公司提供技術支援及分享應用經驗。

明報記者

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