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唐樓遭縱火 印度漢天台跳鄰廈逃生

【明報專訊】紅磡一幢唐樓前晚發生懷疑縱火案，大廈樓梯及天台出現多處火頭，有天台屋住戶被大火圍困，冒險從寓所天台跳至相隔約3米、另一幢較矮大廈的天台逃生，沒有受傷。大廈起火原因有待警方跟進。

火警發生時，有附近居民拍到大廈天台火光熊熊，其間一名男子由起火天台，跳至旁邊另一幢較矮的大廈天台逃生，並自行返回地面與警方登記資料。記者昨早重返現場，兩廈相距約3米，高度相差約一層樓，稍一不慎便有可能墮樓。遭縱火大廈劏房林立，梯間有大量雜物，包括梳化、洗衣機、石油氣罐，部分空間只可一人通過。

跳至另一大廈天台逃生的35歲印度男子，昨早返回天台屋收拾物品。他向在場採訪記者表示，當時火勢大，非常熱，留在單位無法生存，即爬至天台屋窗邊，跳至下方另一大廈天台逃生。

「火勢大 留家無法生存」

現場為紅磡華豐街7至8號衡豐樓，前晚11時許，大廈頂樓突然冒煙起火，火光熊熊，不斷冒出濃煙，並傳出多次疑似爆炸響聲，多名街坊報警求助。消防接報到場，出動兩隊煙帽隊及兩條喉灌救，消防曾在地面向大廈頂樓射水，約35分鐘將火救熄。火警期間20人自行疏散到安全位置暫避，事件中無人受傷。

據了解，大廈二樓及三樓梯間均有雜物起火，連同天台起火雜物共有4處火頭。消防初步調查火警起因有可疑，警方封鎖大廈調查，暫列縱火，由紅磡警區刑事調查隊第一隊跟進，暫時未有人被捕。

區議員任國棟表示，衡豐樓樓齡50年，天台有僭建物，不少住客是長者及南亞裔，大廈沒有煤氣供應，懷疑火警波及石油氣罐引致爆炸。

相關字詞﹕縱火

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