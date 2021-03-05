李百全將審閱港台節目 點名《鏗鏘集》《視點31》 員工批「外行管內行」

綜合港台員工消息，李百全昨與各部門主管會面，稱作為廣播處長，即港台總編輯，有責任確保節目符合《約章》，保持持平公正︰「If you can't pass my impartiality test, your programme can't go on air（如節目不能通過我的「公正審查測試」不能播出）」。

稱LMF訪問不decent 不用看都知不可播

據悉，李向各部門主管了解未來一周將播出的節目後，點名要「看過」公共事務組節目才能播出，包括《鏗鏘集》、《視點31》、《香港故事》，更說若《香港故事》並非公共事務組節目，「我都唔會睇」，又稱不會介意節目不能播出。

其中《香港故事》周日（7日）播出本地樂隊LMF的訪問，李百全稱LMF「本身個名就係粗口」，經常唱粗口歌、政見激進、「不decent（體面）」。他即場播放一首LMF的歌，着與會者「聽吓有幾多粗口」，又問及何不找另一種聲音，如訪問藝員曹永廉，直言該集「不用看都知道不可以出街」。李又表示，自己的標準是即使該集節目非談及政治，亦須有代表不同政治取向的受訪者。

員工：節目一向監製把關

有港台員工表示，李在會上即時播歌「顯然有備而來」，又認為他針對公共事務組。有員工稱該組編採機制「自下而上」，節目一向由監製把關，過往處長未曾要求必先過目，認為由長期於公務職系、無新聞或廣播經驗的李百全插手編採事務屬「外行管內行」。

港台：加強編輯管理回應報告

港台發言人表示，廣播處長昨於內部會議重申港台必須恪守《約章》及《節目製作人員守則》，包括節目必須持平反映意見及不受商業、政治或其他影響。發言人又稱，為加強編輯管理以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長作為港台總編輯以及其高層管理人員，在具爭議節目播出前會檢視有關節目，履行編輯責任，以保障節目符合《約章》及守則要求。