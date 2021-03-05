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接受認知行為治療 青少年失眠風險降七成

【明報專訊】失眠問題困擾不少港人，中大、港大及加拿大拉瓦爾大學在2015至2018年進行全球首個針對有家族失眠病史的高危青少年研究，發現失眠能夠預防，接受認知行為治療的青少年，比起對照組的失眠風險減低逾七成。研究結果在兒科醫學期刊Pediatrics發表。

研究人員向20間中學派發篩查問卷，邀請最少一名父母有失眠問題的青少年做詳盡評估，將242名符合條件（有輕微失眠徵狀，無其他精神疾病或健康問題）的青少年納入研究，平均15歲。當中一半青少年最少接受3節認知行為治療小組活動，治療內容包括教授睡眠及失眠知識、辨別扭曲概念、放鬆練習等，另一半人作對照。兩組人均要呈交睡眠日記，再於6個月及1年後跟進。

中大精神科學系研究助理教授陳銀燕表示，結果發現參與小組的青少年失眠病發率僅5.8%，對照組則高達20.7%，即有參加治療者失眠發病率下跌71%。

睡不着感壓力 變惡性循環

理大三年級生Tommy中三時參與計劃，他稱當時一周失眠兩日，「好想瞓，數綿羊分散注意力但覺得無用，令自己更唔想瞓」。參加治療後，他說了解到「失眠並不恐怖」，如因睡不着而感壓力，則變成惡性循環，更難入睡。

疫情下Tommy偶爾也感焦慮而失眠，「會諗自己係咪下一個」，但現在他學會了失眠時不要在牀上做其他事，分開工作及睡覺的地方，失眠就落牀閱讀至有睡意為止，現在失眠情况已較中學時期改善，一個月只會失眠一次。

學者：僅一成青少年求助

中大精神科學系主任榮潤國指出，過往面對失眠問題，市民大多服藥解決，只有10%青少年會就失眠求助，忽略失眠的重要。他盼能有更多資源，持續在社會層面研究預防失眠，亦希望與教育局合作製作預防失眠治療影片。

相關字詞﹕中大醫學院 失眠

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