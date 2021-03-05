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增9確診 兩周首跌至單位數

【明報專訊】本港昨增9宗新冠病毒確診，是兩周以來首回落至單位數，其中有6宗本地個案，包括一宗源頭不明。昨午亦錄得少於10宗初步確診，包括一名居金勳大廈的外籍家務助理，該大廈上月已錄得多宗確診。另一初確者為勞工處員工，他發病後仍上班，傳染期去過9間餐廳。

69歲保安源頭不明 兩廈強檢

昨日確診中唯一源頭不明的是住在天水圍天晴邨晴滿樓69歲男保安，他在深水埗福華街鴻福大廈工作，兩幢大廈均須強制檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該保安工作時只有他一人，但與他交更或共用房間的員工要檢疫。他2月27日最後上班，28日發病。

MUSEA卡地亞增一中招

至於5宗相關個案，包括K11 MUSEA卡地亞的第二名員工，他是34歲男子，2月24日發病，由檢疫中心送院。張竹君稱，除名潮食館，商場另有兩名卡地亞員工及一名Twinkie Cookie員工確診，他們吃飯等活動與名潮個案沒重疊，但處於同一商場，可能互相傳播，只是暫未見直接關聯。食物及衛生局昨安排商場員工第二次檢測。

名潮食館有3個環境樣本驗出陽性，張竹君對當中茶水間手推車在大清洗後仍存在病毒感奇怪，籲清潔消毒需非常謹慎。此外，前日確診的一名秀明小學教師曾到K11 MUSEA，張稱她2月27日下午4時曾看電影，但她與家人確診相關，相信感染源是其家人而非看戲所致。

勞處員工發病續上班 赴9餐廳

截至昨午，當局錄得少於10宗初步確診，當中包括勞工處一名47歲男員工，居於愉景新城1座，在長沙灣政府合署10樓的小額薪酬索償仲裁處工作，3月3日最後上班。張竹君稱他3月1日發病後仍上班，2月27日的傳染期起，曾獨自或與家人到訪9間餐廳，包括冠荃美食中心、沙田翠園、叁茶陸飯、金鳳大餐廳、元氣壽司高速線等。勞工處稱該員工毋須接觸公眾，而設於同一樓層的小額薪酬索償仲裁處、勞資關係科西九龍辦事處、僱員補償科等服務櫃枱會暫停。

另一初確者為37歲外籍家務助理，居於油麻地金勳大廈，該廈2月27日列入強檢名單，她28日開始頭痛，3月2日到檢測中心取樣本。她在清水灣小坑口村屋工作，2月23日最後上班。張竹君稱其僱主不在港，並有另一外傭，若家務助理確診，該外傭須檢疫。翻查資料，金勳大廈過去錄得多宗確診，1月至今已有11宗，6宗屬中九龍幹線中段隧道地盤群組。

昨日再有一名新冠病人離世，為78歲男子，1月17日由檢疫中心轉送瑪嘉烈醫院留醫，其後確診，情况持續惡化，延至前晚7時07分離世。本港累計有201名病人離世。

（疫情第四波）

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