樣本樽難求 清潔工撲空一整周 須檢測業界批安排差 食衛局：日派6萬收不回一半

食物及衛生局稱，近數周每日平均派近6萬樣本包，收回2.7萬個，即不足一半，呼籲市民勿多索取。20個港鐵站樣本包派發量現已大升，較1月日均約5670個增逾倍，會按情况調整，並鼓勵善用檢測中心及流動採樣站。

「到期驗第二次」 憂須停工

昨午1時許，港鐵應用程式顯示20個站樣本包均派完。太子站不少人失望而回，職員說每早6時補給約千個。70歲何伯在體育會所負責清潔，連續一周到太子站均撲空，嘆「攞個樽都好艱難」，唯有「麻煩啲去檢測中心」，建議每個港鐵站設派發點。

情侶鄭小姐及陳先生分別從事美容及按摩業，近3日分別在早午晚時段到太子站都撲空，憂未能檢測不能開工，盼政府增派。餐飲業從業員陳小姐亦對未能取樽不知所措，「就快到期要測第二次」，「政府要人驗，𠵱家又攞唔到樽」，建議在便利店增設派發點。

倡增港鐵派發點流動檢測站

美容業總會執行委員會委員主席陳秀儀說，向10多個美容業集團了解，員工近日「拎樽麻煩咗」，有人要兩三日到數個派發點才取得，預約檢測亦很滿，相信因各行「夠期做第二次檢測」。她批評配套欠全面，取樽、交樽、結果都要等，「有人要等一個星期都未有結果」，難向僱主交代又不能開工，壓力很大。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇亦批評安排差，員工未能檢測不能上班，或令人手短缺，剛復業又陷困難。他稱政府掌握各行人數，應及早準備。餐飲聯業協會會長黃家和對檢測安排「有啲失望」，餐飲業有25萬員工，「要佢哋四圍撲樽，會比較麻煩」，盼增流動檢測站。

認結果久等不理想 醫局覓外援

多名市民交樽後一周才有結果，醫管局總行政經理劉家獻昨承認不理想，截至周一已額外找3間外判化驗所處理，昨已將「滯後嗰啲清晒」。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，檢測結果滯後「不能接受」。他說北京有研究顯示樣本於室溫放逾24小時對結果有負面影響；若病毒水平不高，放逾兩天，有四分之一機率由陽性變為假陰性。

明報記者

（疫情第四波）