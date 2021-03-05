申訴專員：衛署應監管疫苗供應 確保私營機構接種品質

料或出現私人進口疫苗

新型冠狀病毒疫情影響全球，公署提及，雖然現時全球都以政府安排接種疫苗為主，但不排除有生產商會將疫苗供應予個別地方的私人市場，屆時香港私人市場或出現合法進口、平行進口以至冒牌的疫苗。公署認為當局必須做足把關工作，確保市民於私營醫療機構接種的疫苗品質符合標準。

公署昨公布調查，指衛生署的市場監測機制的風險評估因素未有包括疫苗供不應求的情况，該署亦無權單純以偵查冒牌疫苗為由例行巡查私營醫療機構，也未有針對接種疫苗的主要群組及早做好教育宣傳。

公署認為，雖然衛生署及海關在事件後迅速採取行動，調查相關私營醫療機構及拘捕涉案者，並引入多項加強監管措施，令九價子宮頸癌疫苗的投訴數字迅速回落，但食物及衛生局和衛生署無主動向市民詳細交代，或教導市民如何保障自身健康和權益，例如如何查證疫苗是否已註冊、如何驗證疫苗真偽等。

衛生署回覆稱，除了會落實補救措施打擊問題疫苗，亦已採取多項加強措施，包括根據投訴和線報對醫療中心展開調查、對進口未經註冊子宮頸癌疫苗作轉口用途的進口商進行額外抽查和調查、對未經註冊子宮頸癌疫苗和新冠病毒疫苗進口或出口本港作出特別清關安排等。

（疫情第四波）