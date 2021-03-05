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港大研究：疫苗未全防新冠感染鼻腔

【明報專訊】港大醫學院研究發現，感染新型冠狀病毒的敍利亞倉鼠注射中和抗體或疫苗後，顯著降低肺部感染，但不能完全預防鼻腔組織被病毒感染，病毒對鼻腔組織的超強感染力，或能協助病毒逃過中和抗體，導致保護力不足而散播病毒或造成二次感染，因此接種疫苗後仍需戴口罩。

倉鼠實驗 疫苗可減肺部感染

港大醫學院愛滋病研究所、微生物學系和新發傳染性疾病國家重點實驗室等研究人員，以鼻腔受新冠病毒感染的敘利亞倉鼠實驗，發現不論在腹腔或鼻腔注射中和抗體，或在肌肉注射核酸疫苗，均能顯著降低肺部感染，但不能顯著減少鼻腔內病毒感染。即使倉鼠接受中和抗體治療，肺部的病毒複製顯著被抑制，肺部損傷明顯減少，但感染後1至3天，鼻腔仍有大量病毒，或因此逃過抗體中和，導致個體保護力不足而散播病毒或造成二次感染。

港大微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉稱，多種新冠疫苗對無症狀感染的預防效果不理想，研究結果發現病毒在鼻腔大量複製的能力，超越中和抗體或疫苗誘導中和抗體所提供的保護能力，這解釋為何無法完全預防無症狀感染。

陳志偉：非否定疫苗作用

陳志偉接受查詢強調，不是否定目前疫苗效用，市民接種疫苗仍非常重要，可盡早達至群體免疫，減少病毒傳播及保護生命，研究是反映可改善疫苗，揭示研發針對鼻腔黏膜的疫苗的重要，「增加保護性抗體在鼻腔的存在」。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，接種疫苗或抗體治療後，血清會存在高滴度中和抗體，但不能完全保證上呼吸道免受新冠病毒感染，市民接種疫苗後仍需戴口罩和清潔雙手，才能有效阻止病毒傳播。

（疫情第四波）

相關字詞﹕袁國勇 抗體 新冠疫苗

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