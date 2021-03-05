疫苗死者病况說法前後不一 劉家獻：沒能力解答

劉家獻昨在疫情記者會多次被追問，伊院為何與專家委員會就患者病情控制的說法相反，他說個案已轉交死因庭，現不適宜補充病人資料，避免影響專家及死因庭工作，又稱「不好意思」，「我沒有能力去答到，當晚QE（伊院）同事出來的時候，根據什麼去說」。

孔繁毅：暫未排除有否關係

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，解剖確認死者致命死因是冠心問題，但承認暫未能百分之百排除，患者死亡與接種疫苗有否非直接關係，需待所有化驗和解剖報告。被問委員會會否建議煞停機制，他稱委員會職責是界定死亡或嚴重事件的因果關係，不會牽涉法律事宜。

對於有何間接因素誘發患者心肌梗塞致死，港大內科學系臨牀教授蕭頌華向本報表示，「心臟病發患者到那一刻（入院）才發現，之前發生什麼事情則難估計」，一般而言，流感病毒可觸發冠心病患者心肌梗塞，平日患者與人吵架都可能心口痛。他說，本港平均每年有2000至2500人患急性嚴重心肌梗塞，當中一成即場死亡。

港倡打科興歲數不同內地 何栢良：政策各異

另外，公務員事務局長聶德權在《千禧》稱，880名醫生已獲發疫苗，另有百多名醫生未來一兩日收到。醫生隨時在衛生署網頁預訂，衛生署會與物流公司協調，不用等4、5天才有疫苗。

至於內地建議18至59歲的人接種科興疫苗，與本港做法不同。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》說，內地策略是防輸入，故第一階段接種的重點人群，限制於不超過59歲的人，若有長期病患、急性發作，亦不建議接種，與英美減少傷亡的策略不同，他強調有關安排要以科學為本。

（疫情第四波）