兩款疫苗預約跌 家屬緩院舍長者打針 首現打針後上肢麻痹個案 專家籲三高者先體檢

本港至昨累計約有62,000人接種科興疫苗，昨日5間社區接種中心的科興接種率約86%，低於前日的92%。據政府公布，前日出現首宗打針後麻痹個案，1名47歲有血壓高病歷的男子在中央圖書館打針後左上肢麻痹，被送往律敦治醫院，經治療及觀察後，情况穩定，毋須留醫。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英形容，事件「有一定的負面影響」，有家屬即猶豫或暫緩讓院友接種。他說院舍會向家屬及院友解釋接種副作用，及不適宜接種人群，但有院友患嚴重糖尿病，家人仍堅持接種，院舍不能阻止，屆時院舍會向醫護詳細交代院友病歷供評估。

聶德權：私醫接種無減少

私醫：昨一成人甩底

公務員事務局長聶德權昨在港台《千禧年代》表示，私家診所開展接種首兩天、即3月2日和3日，分別接種了6800和6900劑科興，第二天數量並無比第一天少。不過，家庭醫生陳念德說，昨原定30人打針，有3、4人致電診所稱與家人商討後決定延遲接種，多數是長者；此前兩日則沒人「甩底」。他稱首批80劑疫苗中接種了70劑，已再向衛生署增購80劑。

政府及專家着長期病患者接種疫苗前諮詢家庭醫生，以了解病情是否穩定。心臟病友互助組織「關心你的心」主席梅卓能表示，不少心臟病人有糖尿病、高血壓等，組織逾半病友年逾70歲，部分記性差、沒定時服藥，「未必知自己情况是否穩定」，而且疫情下不少人減少求醫，未必太清楚身體現况。梅續稱，過去兩日不少病友查詢應否接種或應接種哪款疫苗，惟組織非醫療專家，且各人情况不同，建議他們諮詢主診醫生。

香港心臟專科學院義務秘書梁達智表示，隱性心臟病者通常難察覺，但多數有「三高」，即高血壓、高血脂及高血糖，建議糖尿患者留意有否心口翳悶、走路時氣喘及腳腫等，如有上述徵狀不排除心臟3條血管栓塞。

對於如何評估病情是否穩定，梁達智說典型心臟病者會有心絞痛、平躺時氣喘等；無明顯病徵者要留意運動量變化，若行兩三個街口、一兩層樓梯便氣喘，不排除是冠心病引致心衰竭。他建議，若三高患者不清楚心臟情况，接種疫苗前可檢查身體。

專家籲剛完成手術者暫緩打針

港大內科學系臨牀教授蕭頌華說，剛完成「通波仔」或其他手術出院的患者，暫不建議接種疫苗；至於基層市民應如何諮詢醫療意見，他說醫管局普遍覆蓋到該批市民。

家庭醫生林永和說，近期查詢應否接種疫苗人數相若，平均每個早上7至8人。當中一名約60歲、有吸煙習慣的市民特意到診所查詢，「過去三四年都無病過，但驗出血糖水平超過10」，因此發現他患糖尿病，並轉介至公立醫院，須待血糖水平穩定至6，才接種疫苗。

社署將資助院舍買保存疫苗雪櫃

社署周二與10間率先安排院友接種的院舍開會，最快本月中接種。香港安老服務協會主席陳志育表示，如接種BioNTech，每次上門最多為10至15名院友接種，科興不須分批接種，但不會安排太多人同時進行。他說其他院舍最快3月底可接種科興，最快4月初可接種BioNTech。李伯英另透露，社署會給予各院舍4000元資助購買雪櫃及溫度計，以儲存科興疫苗。

（疫情第四波）