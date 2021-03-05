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首名DQ區議員 23歲洪駿軒：被選中的一代人 願押身家上訴

【明報專訊】23歲民主黨區議員洪駿軒上月於選舉呈請中敗訴，成為2019年區議會選舉中，首名被褫奪資格（DQ）的區議員。初出茅廬，洪駿軒大學畢業不足一年半，銀行戶口只有5位數，面對數百萬的訟費，他決定押「身家」上訴，「我一個年輕人，剛開始玩社會這個遊戲，破產無所謂，但（案件）輕易成為既定事實的話……很簡單的程序已能DQ民意授權」。

「破產無所謂」不願DQ太輕易

洪駿軒的選舉對手、觀塘前區議員鄭強峰早前提出選舉呈請，質疑洪駿軒在選舉傳單抹黑他「假獨立」。高等法院上月頒下判辭，認為洪作出虛假或誤導性的陳述，裁定他非妥為當選。洪駿軒正申請上訴，席位暫維持不變，辦事處照常處理街坊求助。

洪駿軒認為，法官判案時無考慮得票差距、政治用語的定義等，恐為日後立下不公的案例。洪因選舉呈請案已身負百萬訟費，雖然上訴的勝算只有一半，但他毅然「賭身家」，上訴或額外涉200萬至400萬，「我說笑稱，就算賣身都賣不到那麼多錢回來」，他將為案件展開眾籌。法例訂明，未解除破產令或未還清債務的人，都不能參選立法會或區議會；倘最終破產中斷日後參選路，洪駿軒說自己會是當區「反對派居民」，或會以前區議員的身分發起「政府監察」，一如建制派的「議會監察」。

洪駿軒稱，相對於其他「仔細老婆嫩」的人，他今年23歲，家無嬌妻，牽掛比較少，要做的事亦應更多。他表示，自2019年反修例運動開始後，有很多港人將前途作賭注，雖然家人不希望他當區議員，但他自認是「被選中的一代人」，「這一代的責任應由這一代完成，而非繼續逃避」。

作為年輕一代，被問日後會否離開香港，洪駿軒斷言不會，「如離開香港是為了保存實力，但我都沒有東西可以輸，我還保存什麼？我唯一可以奉獻給香港的，就是我的身體……我不是很有錢，但我義無反顧」。

明報記者 張彤

相關字詞﹕觀塘區議員 眾籌 上訴 選舉呈請 洪駿軒

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