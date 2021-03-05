傳統基金會指港經濟政策受中央控制 經濟自由排名剔走香港

今年只計擁經濟主權獨立經濟體

美國傳統基金會昨公布2021年全球經濟自由度指數，報告稱今年指數只計算擁有經濟主權的獨立經濟體的經濟自由度，故香港和澳門不再納入評分。新加坡則連續兩年成為榜首。報告解釋，香港和澳門無疑比一般中國城市享有更大經濟自由，但近年發展反映，相關政策最終都是由北京控制；而香港及澳門的經濟自由度，日後若有需要，將納入與中國的經濟自由度評估中。今年中國排名107位，得58.4分，去年則排103位，得59.5分。

陳茂波：不同意經濟政策由中央控制

基金會創辦人傅爾納（Edwin Feulner）在《華爾街日報》撰文表示，香港首次被剔出名單，原因是與經濟自由相關的政策，近年明顯最終受中央控制，而本港過去兩年失去政治自由和自主，令香港與其他中國城市如上海、北京無異。他稱，香港的價值在於與內地及英國的聯繫同樣重要，但現時香港與中國的聯繫更牢固，相反與英國的聯繫明顯削弱，特別是英國傳統的普通法、言論自由和民主方面。

財政司長陳茂波昨在一個網上論壇回應稱，不同意香港經濟政策決定權由中央控制，認為基金會剔除香港是不合理，有關決定包含意識形態及政治偏見。財經事務及庫務局長許正宇接受Now新聞台《大鳴大放》訪問稱，對基金會的決定失望，但不擔心引發撤資潮。許表示，若基金會貿然因觀感或主觀臆測，便將香港剔除出來，對其認受性也有影響。

學者：信貸評級若看齊中國影響更大

美國克林信大學經濟學系副教授徐家健表示，香港被剔出傳統基金會的名單，對本港的實際影響不大，他稱有關指數來自美國智庫，而不是來自銀行或金融機構，指其參考範疇一向未夠全面，例如未有參考政府如何監管市場壟斷行為等。

徐續稱，學術界與外資大都不會參考該指數，稱外資對本港的投資信心，主要取決於本港的法治、資金是否自由出入等實際因素。但徐提醒，若國際評級機構也將香港評級跟中國內地看齊，屆時將真正影響本港公司的信貸評級，影響極大。