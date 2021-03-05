港聞

港聞二

傳統基金會指港經濟政策受中央控制 經濟自由排名剔走香港

【明報專訊】繼去年是25年來首次失落「全球最自由經濟體」第一位後，香港在美國傳統基金會公布的新一期經濟自由度指數中，首度被剔出名單。基金會稱主要因本港經濟政策明顯受中央控制；基金會創辦人形容，香港過去兩年失去政治自由和自主，致與其他中國城市如上海、北京無異。特區政府昨晚發聲明指對基金會決定表示極度失望和遺憾，認為是政治上有偏見及偏離以往一貫做法；有經濟學者認為，排名來自美國的智庫，對本港實際影響不大。

今年只計擁經濟主權獨立經濟體

美國傳統基金會昨公布2021年全球經濟自由度指數，報告稱今年指數只計算擁有經濟主權的獨立經濟體的經濟自由度，故香港和澳門不再納入評分。新加坡則連續兩年成為榜首。報告解釋，香港和澳門無疑比一般中國城市享有更大經濟自由，但近年發展反映，相關政策最終都是由北京控制；而香港及澳門的經濟自由度，日後若有需要，將納入與中國的經濟自由度評估中。今年中國排名107位，得58.4分，去年則排103位，得59.5分。

陳茂波：不同意經濟政策由中央控制

基金會創辦人傅爾納（Edwin Feulner）在《華爾街日報》撰文表示，香港首次被剔出名單，原因是與經濟自由相關的政策，近年明顯最終受中央控制，而本港過去兩年失去政治自由和自主，令香港與其他中國城市如上海、北京無異。他稱，香港的價值在於與內地及英國的聯繫同樣重要，但現時香港與中國的聯繫更牢固，相反與英國的聯繫明顯削弱，特別是英國傳統的普通法、言論自由和民主方面。

財政司長陳茂波昨在一個網上論壇回應稱，不同意香港經濟政策決定權由中央控制，認為基金會剔除香港是不合理，有關決定包含意識形態及政治偏見。財經事務及庫務局長許正宇接受Now新聞台《大鳴大放》訪問稱，對基金會的決定失望，但不擔心引發撤資潮。許表示，若基金會貿然因觀感或主觀臆測，便將香港剔除出來，對其認受性也有影響。

學者：信貸評級若看齊中國影響更大

美國克林信大學經濟學系副教授徐家健表示，香港被剔出傳統基金會的名單，對本港的實際影響不大，他稱有關指數來自美國智庫，而不是來自銀行或金融機構，指其參考範疇一向未夠全面，例如未有參考政府如何監管市場壟斷行為等。

徐續稱，學術界與外資大都不會參考該指數，稱外資對本港的投資信心，主要取決於本港的法治、資金是否自由出入等實際因素。但徐提醒，若國際評級機構也將香港評級跟中國內地看齊，屆時將真正影響本港公司的信貸評級，影響極大。

相關字詞﹕陳茂波 美國傳統基金會 全球經濟自由度指數

上 / 下一篇新聞

人大改港選制 立會選委剔走區會 立會90席參選須選委提名 選委會增至1500人
人大改港選制 立會選委剔走區會 立會90席參選須選委提名 選委會增至1500人
政協報告強調「愛國者治港」 未提「一國兩制」
政協報告強調「愛國者治港」 未提「一國兩制」
陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治
陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治
稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯
稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯
歐陽伯權：港鐵將重組架構 「二道防線」堵出錯
歐陽伯權：港鐵將重組架構 「二道防線」堵出錯
續拓內地國際業務 稱上市公司有需要
續拓內地國際業務 稱上市公司有需要
事主指被告月台持棍指嚇 辯方質疑證供不一
事主指被告月台持棍指嚇 辯方質疑證供不一
港府過往重視排名 曾引用反駁美國
港府過往重視排名 曾引用反駁美國
首名DQ區議員 23歲洪駿軒：被選中的一代人 願押身家上訴
首名DQ區議員 23歲洪駿軒：被選中的一代人 願押身家上訴
兩款疫苗預約跌 家屬緩院舍長者打針 首現打針後上肢麻痹個案 專家籲三高者先體檢
兩款疫苗預約跌 家屬緩院舍長者打針 首現打針後上肢麻痹個案 專家籲三高者先體檢
疫苗死者病况說法前後不一 劉家獻：沒能力解答
疫苗死者病况說法前後不一 劉家獻：沒能力解答
洗碗工兼任「執枱專員」 食肆：成本增一成
洗碗工兼任「執枱專員」 食肆：成本增一成
港大研究：疫苗未全防新冠感染鼻腔
港大研究：疫苗未全防新冠感染鼻腔
申訴專員：衛署應監管疫苗供應 確保私營機構接種品質
申訴專員：衛署應監管疫苗供應 確保私營機構接種品質
樣本樽難求 清潔工撲空一整周 須檢測業界批安排差 食衛局：日派6萬收不回一半
樣本樽難求 清潔工撲空一整周 須檢測業界批安排差 食衛局：日派6萬收不回一半
增9確診 兩周首跌至單位數
增9確診 兩周首跌至單位數
接受認知行為治療 青少年失眠風險降七成
接受認知行為治療 青少年失眠風險降七成
李百全將審閱港台節目 點名《鏗鏘集》《視點31》 員工批「外行管內行」
李百全將審閱港台節目 點名《鏗鏘集》《視點31》 員工批「外行管內行」
唐樓遭縱火 印度漢天台跳鄰廈逃生
唐樓遭縱火 印度漢天台跳鄰廈逃生
傳感儀測體溫分佈 冀研穿戴式助監察院舍長者
傳感儀測體溫分佈 冀研穿戴式助監察院舍長者
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】預算案書面提問少上年度逾半 超雄離議會 泰博做「問題王」
【Emily】預算案書面提問少上年度逾半 超雄離議會 泰博做「問題王」
【Emily】許智峯憶戰友 爭論有時撐有時
【Emily】許智峯憶戰友 爭論有時撐有時
【Emily】胡應湘：白海豚如老鼠唔食得 唔會絕種
【Emily】胡應湘：白海豚如老鼠唔食得 唔會絕種
【Emily】百機構獲頒首屆「私隱之友嘉許獎」
【Emily】百機構獲頒首屆「私隱之友嘉許獎」
【Emily】AY收押 建制議員紛翻舊帳抽水
【Emily】AY收押 建制議員紛翻舊帳抽水