事主指被告月台持棍指嚇 辯方質疑證供不一

事主認不肯定指嚇否 稱同伙曾指嚇

事主C早前供稱，他看到鄧英斌當日手持木棍指嚇車廂的人。謝大狀昨向C指出，他在證人供辭說見到鄧經過車廂，但不肯定鄧有否指嚇車廂內的人，質疑C庭上改口。C確認他不肯定，但認為鄧「好有威脅性」，因其身旁白衣人曾指嚇他及車廂的人，是同一伙人。

謝大狀其後又引述C在認人後錄取的口供，稱C在供辭中稱鄧手持武器指嚇「月台人士」，並無提及車廂，原因是鄧根本沒指嚇，C重申位置應是車廂。謝隨即質疑C「你大學程度，都識分月台同車廂呀嘛」，C回應說當時沒咬文嚼字，謝斥C「你狡辯啫」。控方問謝是否指控證人說謊，謝否認。

呈堂片段顯被告持棍 辯方不爭議

謝又向C稱，C之所以能在事後認出鄧，並非因親眼見過鄧在月台出現，法官葉佐文及控方同時問謝「你意思係話佢揑造？」，謝回應不是這個意思，續稱C是因事後在網上看到鄧的資料才認出鄧，C否認。

控方其後慢鏡播放一段在月台拍攝的公開片段，稱當時鄧手持木棍在月台車廂前。葉官細看片段後，亦形容當時畫面顯示鄧手持垂直向下的啡色棍。就該片段謝回應稱，不會爭議片段中人是鄧。聆訊今續。

明報記者

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

■今天聆訊預告：

˙C的友人、同在車廂內遇襲的事主K作供

˙K作供完畢後，將由第六名事主F作供

（7.21襲擊案）