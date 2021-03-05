港聞

港聞二

事主指被告月台持棍指嚇 辯方質疑證供不一

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案，6人不認罪的審訊昨踏入第九天，第四名受傷男事主C接受辯方盤問。C在認人程序中認出第七被告、元朗八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌，代表鄧的大律師謝英權在庭上多次質疑C的證供與供辭有出入，更一度稱C「狡辯」，最後指出鄧當時在月台沒手持木棍及指嚇車廂的人，C不同意。控方強調，影片的確拍到鄧在月台上手持木棍。

事主認不肯定指嚇否 稱同伙曾指嚇

事主C早前供稱，他看到鄧英斌當日手持木棍指嚇車廂的人。謝大狀昨向C指出，他在證人供辭說見到鄧經過車廂，但不肯定鄧有否指嚇車廂內的人，質疑C庭上改口。C確認他不肯定，但認為鄧「好有威脅性」，因其身旁白衣人曾指嚇他及車廂的人，是同一伙人。

謝大狀其後又引述C在認人後錄取的口供，稱C在供辭中稱鄧手持武器指嚇「月台人士」，並無提及車廂，原因是鄧根本沒指嚇，C重申位置應是車廂。謝隨即質疑C「你大學程度，都識分月台同車廂呀嘛」，C回應說當時沒咬文嚼字，謝斥C「你狡辯啫」。控方問謝是否指控證人說謊，謝否認。

呈堂片段顯被告持棍 辯方不爭議

謝又向C稱，C之所以能在事後認出鄧，並非因親眼見過鄧在月台出現，法官葉佐文及控方同時問謝「你意思係話佢揑造？」，謝回應不是這個意思，續稱C是因事後在網上看到鄧的資料才認出鄧，C否認。

控方其後慢鏡播放一段在月台拍攝的公開片段，稱當時鄧手持木棍在月台車廂前。葉官細看片段後，亦形容當時畫面顯示鄧手持垂直向下的啡色棍。就該片段謝回應稱，不會爭議片段中人是鄧。聆訊今續。

明報記者

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

■今天聆訊預告：

˙C的友人、同在車廂內遇襲的事主K作供

˙K作供完畢後，將由第六名事主F作供

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕元朗站 暴動罪審訊 有意圖而傷人罪 721白衣人襲擊 元朗721事件 反修例運動

上 / 下一篇新聞

人大改港選制 立會選委剔走區會 立會90席參選須選委提名 選委會增至1500人
人大改港選制 立會選委剔走區會 立會90席參選須選委提名 選委會增至1500人
政協報告強調「愛國者治港」 未提「一國兩制」
政協報告強調「愛國者治港」 未提「一國兩制」
陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治
陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治
稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯
稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯
歐陽伯權：港鐵將重組架構 「二道防線」堵出錯
歐陽伯權：港鐵將重組架構 「二道防線」堵出錯
續拓內地國際業務 稱上市公司有需要
續拓內地國際業務 稱上市公司有需要
傳統基金會指港經濟政策受中央控制 經濟自由排名剔走香港
傳統基金會指港經濟政策受中央控制 經濟自由排名剔走香港
港府過往重視排名 曾引用反駁美國
港府過往重視排名 曾引用反駁美國
首名DQ區議員 23歲洪駿軒：被選中的一代人 願押身家上訴
首名DQ區議員 23歲洪駿軒：被選中的一代人 願押身家上訴
兩款疫苗預約跌 家屬緩院舍長者打針 首現打針後上肢麻痹個案 專家籲三高者先體檢
兩款疫苗預約跌 家屬緩院舍長者打針 首現打針後上肢麻痹個案 專家籲三高者先體檢
疫苗死者病况說法前後不一 劉家獻：沒能力解答
疫苗死者病况說法前後不一 劉家獻：沒能力解答
洗碗工兼任「執枱專員」 食肆：成本增一成
洗碗工兼任「執枱專員」 食肆：成本增一成
港大研究：疫苗未全防新冠感染鼻腔
港大研究：疫苗未全防新冠感染鼻腔
申訴專員：衛署應監管疫苗供應 確保私營機構接種品質
申訴專員：衛署應監管疫苗供應 確保私營機構接種品質
樣本樽難求 清潔工撲空一整周 須檢測業界批安排差 食衛局：日派6萬收不回一半
樣本樽難求 清潔工撲空一整周 須檢測業界批安排差 食衛局：日派6萬收不回一半
增9確診 兩周首跌至單位數
增9確診 兩周首跌至單位數
接受認知行為治療 青少年失眠風險降七成
接受認知行為治療 青少年失眠風險降七成
李百全將審閱港台節目 點名《鏗鏘集》《視點31》 員工批「外行管內行」
李百全將審閱港台節目 點名《鏗鏘集》《視點31》 員工批「外行管內行」
唐樓遭縱火 印度漢天台跳鄰廈逃生
唐樓遭縱火 印度漢天台跳鄰廈逃生
傳感儀測體溫分佈 冀研穿戴式助監察院舍長者
傳感儀測體溫分佈 冀研穿戴式助監察院舍長者
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】預算案書面提問少上年度逾半 超雄離議會 泰博做「問題王」
【Emily】預算案書面提問少上年度逾半 超雄離議會 泰博做「問題王」
【Emily】許智峯憶戰友 爭論有時撐有時
【Emily】許智峯憶戰友 爭論有時撐有時
【Emily】胡應湘：白海豚如老鼠唔食得 唔會絕種
【Emily】胡應湘：白海豚如老鼠唔食得 唔會絕種
【Emily】百機構獲頒首屆「私隱之友嘉許獎」
【Emily】百機構獲頒首屆「私隱之友嘉許獎」
【Emily】AY收押 建制議員紛翻舊帳抽水
【Emily】AY收押 建制議員紛翻舊帳抽水