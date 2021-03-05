港聞

港聞二

續拓內地國際業務 稱上市公司有需要

【明報專訊】受疫情持續影響，港鐵1月發出盈警，本月11日將公布2020全年業績。港鐵主席歐陽伯權表示，為推動港鐵持續發展，新企業策略會以「三大支柱」作基礎，包括繼續以香港業務為核心業務，並稱從上市公司角度而言，有需要繼續發展內地及國際業務，不認為是「不務正業」。

港鐵「三大支柱」包括香港核心業務、中國內地及國際業務與新興業務。歐陽伯權稱，未來本港業務會積極推行「智慧出行」模式，並制定減少碳排放的長期策略，盼達至2050年「碳中和」目標。他又稱會以「鐵路加物業」模式發展小蠔灣車廠物業項目，仿效康城將小蠔灣發展為配套齊全的區域。

大數據助維修 機械人查車底

歐陽伯權稱，現港鐵每年投放90億元維修及保養鐵路系統，未來會應用科技及大數據，提升系統保養及維修效率，如引入機械人檢測列車車底等；亦已設立數據工作室，研究開拓數據中心業務等。

被問高鐵香港段在疫下已停運逾一年，是否正「陰乾」港鐵財政儲備，他稱任何人都無法預料疫情在港持續逾一年，難認為高鐵「陰乾」港鐵財政，但港鐵亦要面對虧蝕的現實，管理層正與政府討論高鐵財政問題，並稱隨時為高鐵重新開通做準備。

對於創新及科技局長薛永恒早前建議港鐵車廂提供安心出行二維碼，歐陽伯權稱，任何可保障乘客健康的措施都考慮，但實際運作較難執行，管理層會與政府商討。

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