歐陽伯權：港鐵將重組架構 「二道防線」堵出錯

歐陽伯權2019年7月起接替馬時亨擔任港鐵主席，當時運房局長陳帆曾稱期望他強化港鐵的企業管治。上任至今將近兩年，歐陽伯權表示，隨着社會及科技變化，乘客、政府及投資者對港鐵要求日增，港鐵作為「本港品牌」需考慮如何提升競爭力，「一間公司成功了40年，不代表未來40年都會成功」，故去年花長時間策劃新企業策略，包括訂立「三大支柱」推動公司持續發展（見另稿）；亦會推行新組織架構，以加強管治。

劃清部門職責 免太遲上報

他承認過港鐵內部管治可做得更好，故會改組並引入「矩陣式架構（matrix reporting）」，目的是要劃清每個部門及每名員工職責，避免再現權責模糊、太遲上報問題的情况，「許多時候我聽到A部門以為B部門做，B部門以為C部門做，新架構是要盡量減低模糊界線，清晰劃清誰負責什麼職責，將來策劃決定會更清晰」。

他又說，新架構下前線員工日常工作時，會設立「第二道防線」以監察工作是否出現問題，若有問題需上報管理層，「一層一層盡量堵塞港鐵出錯的機會」。他稱，有信心在新架構下可及早辨別問題及早處理，令運作更暢順及反應更快，又稱港鐵並非因政府計劃成立鐵路署才重組架構，但未來會配合該署工作。

根據港鐵上月通告，將分階段實施管理組織架構重組，上月22日已做首階段重組，包括成立「項目及工程拓展業務單位」，負責監督公司項目工程交付；亦增設「中央採購及供應鏈團隊」，同時取消「技術工程處」等。

凍價否未定論 可加可減明年檢討

除內部架構，外界亦關注港鐵票價問題，其中可加可減機制本月公布結果，因政府最新公布「家庭月入中位數」按年錄得負增長，料按機制計算後今年未能加價；而去年累積的1.28%加幅原定今年補回，但因今年將啟動「封頂」機制，料有關加幅再押後。

歐陽伯權說，港鐵明年會與政府再檢討可加可減機制，相信屆時「是一個較好時間」討論應否修改機制方程式，但他認為方程式引用公開數據，透明度高，過去因應本港經濟發展引致通脹才啟動機制加幅，而港鐵過去兩年亦沒加價。被問到今年會否凍結票價及押後原定今年追加的票價加幅，他稱目前未有答案，要待管理層完成分析後，將最終建議提交董事局討論。

車費八折月底完 「續想想」延長否

港鐵去年7月起因應疫情推出「車費八折優惠」，至本月31日完結。歐陽伯權稱，當初推出八折優惠時已表明並非長遠措施，明白社會希望延續優惠的立場，疫情下董事局「會繼續去想一想」是否延續。對於兩鐵合併後多年，至今仍有部分港鐵車程出現「短貴長平」問題，他承諾會將票價結構問題交予管理層考慮，令結構更公平。

明報記者 黃俊鋒