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稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯

【明報專訊】5歲女童及8歲兄長疑遭生父及繼母長期體罰和虐待，女童身上有過百處傷口，最終因敗血症而死。生父和繼母否認謀殺罪，涉案繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪，昨於高院續審。小兄妹曾與嫲嫲和叔父同住，嫲嫲昨作供時一度哽咽，稱女童惹人疼愛，但見過生父以幼細竹枝責打兩兄妹。叔父則稱，女童生父曾掌摑女童兄長，他見狀制止，將男童抱回自己身旁。

3名被告依次為離世女童Z的生父（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，兩名事主為女童Z和胞兄X。

庭上透露，Z和X在2017年8月之前一直與生父一方的親人、即嫲嫲和叔父同住。嫲嫲在屏風後作供稱，孫女Z熱情開朗，是惹人疼愛和有主見的小孩，亦願聽從生父說話，「因為爸爸好惜佢」，至於孫子X性格沉靜、不算頑皮。

嫲嫲承認其長子（首被告）脾氣急躁，曾打Z和X的手心和腳板，但強調首被告責打次數不多，「他做人爸爸，我想不會好大力，只是打四五下」。

「尚可接受」無阻止 稱體罰不應干預

被問到首被告會否用藤條體罰兩兄妹，嫲嫲說是用較幼竹條責打，「不是成隻手指咁粗的藤條」，覺得情况尚可接受，故無上前阻止。嫲嫲又稱，父母教導或體罰子女時，只要行為不過分，旁人不應干預。

嫲嫲說，直至2017年8月，首被告突然帶同兩兄妹、其第二任妻子（次被告）及對方與前夫所生女兒Y搬至新居，自此失去聯絡。同年11月，嫲嫲因擔心兩兄妹近况，前往X的小學查問兩兄妹新住址，但遭校方拒絕，嫲嫲遂到警署報案。在警員周旋下，首被告終致電嫲嫲，透露兩兄妹安然無恙。嫲嫲作供完畢，主動表示有話想說，低聲道「我個仔好孝順」，隨即被法官打斷。

憂兩孫近况報案 子致電稱無恙

Z和X的叔父供稱，與首被告一家同住時，目睹他在客廳掌摑X致嘴角流血，「我即刻衝過去，搶番個小朋友」，才制止他體罰。叔父憶述，首被告一度揚言「我教仔唔使你教！」兩人不斷爭吵。事發翌日，叔父發現X傷口仍紅腫及留有血絲，但X不肯看醫生，最終無人帶X求診。

叔稱男童被摑至流血 不肯就醫

叔父又稱，Z和X有時吃飯較慢，首被告會拍打兩兄妹手臂，甚至以藤條打X小腿。叔父表示，首被告另娶次被告後，開始對小朋友失去耐性，而首被告帶同兩兄妹搬走後，他們亦變得疏遠。

【案件編號：HCCC28/20】

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