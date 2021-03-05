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政協報告強調「愛國者治港」 未提「一國兩制」

【明報專訊】全國政協會議昨日開幕，繼去年政協報告未見「港人治港」、「高度自治」字眼後，全國政協主席汪洋在今年的工作報告中，港澳段落再未提「一國兩制」，取而代之是強調「堅定支持全面落實『愛國者治港』原則」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，反映「愛國者治港」已成中央對港工作的「重中之重」；時事評論員劉銳紹稱，反映中央已不重視一國兩制，認為當局強調「愛國者治港」下，日後只會製造一批「假愛國者」。

汪洋發表的工作報告中，提到需堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強與港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。當中沒提及「一國兩制」。

去年沒提港人治港 有提一國兩制

至於回顧過去工作，報告提及強化港澳委員政治責任，支持特區政府及行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲；以及針對美國涉疆、藏、港等法案、「涉疫反華」議案、以及個別政客「反華謬論」，通過發表聲明、組織座談和委員受訪等方式嚴正駁斥。

翻查資料，汪洋在2019年的政協報告中，仍有提及全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針；去年報告已未提「港人治港」、「高度自治」，但仍有提「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠」。

劉兆佳：貫徹兩制急務 是體現愛國者治港

被問到今年政協工作報告有「愛國者治港」卻無「一國兩制」，是否反映北京有意將前者凌駕後者，劉兆佳稱，準確貫徹一國兩制的當前急務，就是全面體現「愛國者治港」。他認為，報告反映「愛國者治港」已成為中央對港工作的「重中之重」，政協亦需加強政治能力及「戰鬥力」，強化人才培育、增強愛國者的政治影響力。劉又稱，過往外部勢力插手中港事務，政協需更積極踴躍發聲，抗擊國際的不合理批評。

民主黨主席羅健熙表示，以往「一國兩制、港人治港、高度自治」等如座右銘般經常出現，但現時似乎愈來愈少，現實情况由大家去理解。

劉銳紹：愛國者定義收窄 製造「假愛國者」

劉銳紹稱，去年政協報告已無提「港人治港」，今年則是汪洋任內政協報告首度無提「一國兩制」，認為反映北京已不重視一國兩制。對於北京強調「愛國者治港」，劉銳紹認為，當下「愛國者」的標準亦不再似鄧小平年代寬鬆，而是將「愛國者」定義不斷收窄、作為政治工具，客觀效果只會製造一批「假愛國者」，因只要逢迎官方定義便被視為愛國、「按指示做事便可」。

（2021兩會）

相關字詞﹕愛國者治港 全國政協 劉兆佳 特區政府 民主黨 一國兩制 香港

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