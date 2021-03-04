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【Emily】扣押中劉頴匡笑言「泛民大和解」

【明報專訊】民主派「35+初選」案一連3日保釋聆訊，雖然家屬同47名被告未能同庭，但部分人仍可隔空傳訊。被告之一劉頴匡嘅女友黃于喬（Emilia）噚日收到一張來自劉嘅字條，上面提到眾被告可以喺收押所內傾偈，「有講有笑，仲笑說今次係泛民大和解」，又形容自己同楊岳橋都被扣上同一個手扣，「畫面好靚 =）」。Emilia同Emily講，「佢（劉）都仲識搞笑，咁都OK啦，（情况）應有好轉，我都放心一啲」。

同楊岳橋扣同一手扣 眾人有講有笑

Emilia喺facebook上載紙條，內容寫話劉終於有得冲涼同埋有時間瞓覺，精神好番好多，「今朝（3日）早餐有牛扒飯，我都食咗半碟」。劉頴匡多謝女友連日到庭上睇佢，話畀到好多力量佢，「我地聽到黃婆婆接車講加油都覺得好感動，我地會頂住，你地都要同其他出面既（嘅）人一齊互相扶持」。Emilia形容自己呢幾日「心靈與佢（劉）同在，我現在好像一個亡靈」，但自己唔太擔心，因為擔心與否，劉都要承受。

林卓廷facebook噚日亦話收到家書，家書由律師送到庭上。阿廷嘅爸媽寫話：「堅強支持下去！笑着鬆（從）容面對！」阿廷嘅太太同仔女話：「放心啦，全家都支持你，我地會等你回家！」林媽媽繼續現身西九龍法院旁聽。聆訊時間好長，Emily喺法庭內都見家屬把握時間，攞張紙寫低家書，希望庭內被告感受到關心。

相關字詞﹕保釋聆訊 林卓廷 劉穎匡 35+大搜捕

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