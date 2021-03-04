東鐵新系統再出事 控制中心失控制30秒

東鐵線新信號系統啟用近一個月，其間被揭發出現「假衝燈」及誤判列車與燈號距離等問題。消息人士表示，本周二新信號系統再出現問題，當日下午約5時，多名東鐵線車長在駕駛期間突接獲控制中心通知，稱「失去控制」。消息人士引述有車長表示，當時車務控制中心要求列車若在車站，就不要開車；若列車正行駛，則繼續嘗試前行；約30秒後，控制中心再通知車長已取回控制。該車長形容，新信號系統啟用至今，第一次遇上有關情况，認為安全起見，當時應馬上停車。

港鐵回覆表示，本周二下午約5時40分，車務控制中心東鐵線信號系統顯示屏，有大約30秒內未能顯示個別路段的車務運作資訊，控制中心人員當時按照既定程序，即時透過通訊系統聯絡相關路段的列車車長，確認行車狀况及提供行車指引。

港鐵稱自動操作正常 促承辦商跟進

港鐵稱，其間東鐵線信號系統的自動列車操作及自動列車保護系統維持正常運作，確保列車安全營運，稱事件不涉列車營運安全，亦不影響列車服務。港鐵續稱，針對今次問題，工程團隊已聯絡系統承辦商調查及跟進事件。