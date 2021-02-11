旅局推「賞你住」 偕新一輪「賞你遊」名額各兩萬 消費800元 換酒店500元折扣

1億推廣大灣區 建旅遊品牌

旅發局短期策略包括鼓勵本地消費及帶動氣氛、增加大灣區的推廣資源。旅發局總幹事程鼎一表示，去年推「賞你遊香港」活動有50間旅行社參與，一萬個名額在一周內爆滿，將推第二輪活動，名額增至兩萬個，現有逾200間報名參加，目前仍在甄選，另推「賞你住」活動名額亦有兩萬個，暫有百多間酒店申請參加，包括五星級酒店，兩項活動支出共約2000萬元，冀未來數周推出。

程鼎一稱，來年要調整資源集中做大灣區宣傳，短期鼓勵大灣區旅客在港過夜、中長期要聯合大灣區城市向全球推廣，建立大灣區旅遊品牌；他又稱會在盛事加入大灣區元素等，如在香港單車節考慮以港珠澳大橋做香港段走線。

被問傾斜 稱非長遠只重內地

被問到會否太過側重內地市場，程鼎一稱香港屬國際旅遊城市，但因地理因素，香港與大灣區開關機會較大，加上航班恢復需時，相信香港旅遊重啟初段會較注重周邊地區及大灣區，但不代表長遠只注重內地。

至於上月公布的《財政預算案》向旅發局額外撥款7.65億元，另加3.73億元的常規撥款，旅發局將用作短期、中長期策略及持續的工作。

程鼎一稱當中約一成、即逾1億元用作增加大灣區的推廣資源，並聯合大灣區城市向全球推廣，建立大灣區旅遊品牌。

至於去年獲《財政預算案》撥款7.91億元作疫後推廣旅遊，程鼎一稱因疫情持續，去年撥款用剩逾7億元，本月底將歸還政府。