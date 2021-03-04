黑漢食雞煲 遇襲中多刀 串謀買兇殺同門 出獄兩被追斬

遭斬傷的44歲男子姓鄧，有黑幫新義安背景，前晚他駕駛一輛保時捷房車，偕同妻子及友人到黃大仙富源街2號一食肆食雞煲。至晚上10時許，3名男子突然持刀衝入食肆，向鄧狂斬後登上門外一輛接應車輛往衍慶街方向逃去。鄧手腳中多刀，全身浴血倒地。救護員到場，將當時清醒的鄧送伊利沙伯醫院治理。警方接報到場調查，現場食物飲品散落一地，地上遺下一個爐及一灘血迹。

3煞闖食肆 各持40厘米長刀

警方經初步調查，將案件列傷人，交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝3名男子，各人身高約1.7米，案發時戴黑色鴨舌帽、黑色口罩，身穿黑色上衣、藍色牛仔褲，並各持一把約40厘米長的刀。

翻查資料，該名鄧姓男子2006年曾涉及一宗買兇殺人案，被指有份策劃槍殺一名同屬新義安的同門大佬「大鼻奀」，以奪取紅油地盤。當日殺手到達屯門良田村一間士多欲槍擊「大鼻奀」，槍枝因卡彈未能發射，計劃失敗告終。

多年後出獄遭車撞 刀手追斬

警方其後拘捕鄧及多名男子，鄧男翌年與另一名男子被裁定串謀謀殺罪成，二人被重判入獄20年，扣減假期後，鄧2017年獲釋。

鄧獲釋後，至2018年駕車載同妻子途經屯門，突遭一輛七人車撞向車尾，3名南亞刀手跳下車企圖追斬他，鄧開車逃走，駛至警察大興行動基地外停下，直奔報案室求助。連同是次事件，鄧出獄後至少兩度被人追斬。