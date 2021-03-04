佔中九子上訴 律政司認大包圍控罪

戴耀廷面容憔悴

一度伏犯人欄玻璃前睡覺

9名上訴人依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。上訴庭副庭長麥機智周二（2日）批准，所有已服刑完畢的被告可豁免出席餘下聆訊，即只有未服畢刑期的戴耀廷需要繼續出席聆訊，已服刑完畢的陳健民、陳淑莊及黃浩銘昨早亦到場。戴耀廷因涉民主派「35+」初選一案未有保釋結果，兩天內須「跑兩場」聆訊，狀態疲憊，除臉容較日前憔悴外，聆訊至下午時亦不斷打瞌睡，更一度伏在犯人欄玻璃前睡覺。

反駁上訴方稱示威與計劃不同

律政司方：近乎無分別

昨由律政司署理刑事檢控專員譚耀豪陳辭。對於上訴方稱，2014年9月28日的示威與原有佔中計劃非同一回事，譚耀豪反駁，當天戴耀廷宣布啟動佔中後，他提及的佔領方式與本來佔中計劃近乎無分別，認為戴耀廷等人改變原來計劃的時間地點，只因看到當時學聯在已聚集了一群人的金鐘添美道罷課，才乘勢發揮計劃的最大功用，逼令政府與市民對話，故此原審法官才視兩者屬同一回事，並將3人定罪。

譚耀豪又提及，三子面對的串謀犯公眾妨擾罪，是概括地包含3人由2013年開始計劃佔中，直至2014年9月28日所發生的事。麥機智聽畢即追問，律政司一方是否意指該控罪為「大包圍控罪」，因此原審法官才將3人於2014年9月18日就原定2014年10月1日佔中的計劃，向警方申請不反對通知書，界定為他們履行串謀計劃，並引致同年9月28日在中環及鄰近地區的示威出現；譚同意。聆訊今續。

【案件編號：CACC128/19】