港聞

港聞二

最年幼暴動判刑 援理大16歲少年判勞教

【明報專訊】前年11月16日多區有人聲援理大，一名案發時14歲的少年涉在旺角扔一枚汽油彈後被捕，警誡下稱「有人教他」，他早前承認各一項暴動罪及企圖縱火罪，昨在區域法院被判入勞教中心，是至今承認暴動罪被判刑的被告中最年幼的一個。法官練錦鴻不接納被告是在他人慫恿下犯案，並不排除他是受學者或政客宣傳，認為可違法達義，但強調法律清楚釐定基本限制市民規條，至於能否達義是個人的理解，直斥違法要別人原諒是「歪理」。

被告現年16歲，承認前年11月16日在旺角彌敦道及山東街交界參與暴動；同日在旺角山東街及砵蘭街交界，企圖火燒特區政府財物。辯方求情時指出，被告第一時間認罪，事後後悔，校方亦表示願意讓他申請重讀中四，望法庭接納報告建議，判他入勞教中心。

官不接納被告受慫恿擲彈

練官判刑時指出，難接納被告稱受慫恿下擲汽油彈，認為他身穿一般暴力示威者衣著及帶裝備，顯示他存心參與暴力示威。練官認為被告雖年輕，但心智成熟，理應負上責任。

練官又稱，若涉極為年輕的罪犯，法庭判刑時會考慮給予年輕人一個改過自新的機會，但同時亦要在社會大眾的利益間取得平衡。就本案而言，住院式及有輔導服務的判刑較適合，最終判他入勞教中心。

反極權遊行涉藏武案

法庭要求旁聽者換走黃口罩

另外，19歲男生施朗頴前年9月29日反極權遊行中，在銅鑼灣參與非法集結及藏武，昨在區域法院否認兩罪，案件押後3月11日再訊。開庭前，主審法官練錦鴻的法庭書記及保安向旁聽席一名男子表示「法官（練錦鴻）指示，不能戴黃口罩」，要求他到庭外換口罩或到視像庭旁聽，引起其他旁聽者不滿。男子起初拒絕，及後即場換淺藍色口罩。

中六男生陳軍佑（17歲）去年1月17日於旺角用磚頭襲擊及手推警員，早前認襲警判12個月感化令。律政司不滿刑罰過輕提刑期覆核，上訴庭認同律政司所指，表示原審裁判官原則上犯錯，昨改判被告入更生中心。上訴庭將於下周五（12日）頒下裁決理由。

【案件編號：DCCC 539 & 509/20、CAAR13/20】

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕勞教中心 暴動罪審訊 理大圍城 反修例運動

上 / 下一篇新聞

4被告退公民黨炒律師 譚文豪陳辭痛哭 共7人改親自陳辭 官料日內裁保釋否
4被告退公民黨炒律師 譚文豪陳辭痛哭 共7人改親自陳辭 官料日內裁保釋否
開庭前直播熄聲 司法機構：免泄保密溝通 吳靄儀：仲有司法獨立咩
開庭前直播熄聲 司法機構：免泄保密溝通 吳靄儀：仲有司法獨立咩
政見相異 袁嘉蔚母：無條件「攬」她 林景楠妻：讓人看到我們strong
政見相異 袁嘉蔚母：無條件「攬」她 林景楠妻：讓人看到我們strong
「馬拉松式」提堂3日 6人不適送院
「馬拉松式」提堂3日 6人不適送院
有心人庭外設「加油站」 衣食不斷
有心人庭外設「加油站」 衣食不斷
專家會：死者嚴重冠心病 疫苗無直接關係 伊院前晚稱長期病穩定 委會：控制情况不理想
專家會：死者嚴重冠心病 疫苗無直接關係 伊院前晚稱長期病穩定 委會：控制情况不理想
孔繁毅：接種者有責了解自身情况
孔繁毅：接種者有責了解自身情况
科興預約跌三成 有接種中心兩成人甩底
科興預約跌三成 有接種中心兩成人甩底
夫妻「分散風險」 接種不同疫苗
夫妻「分散風險」 接種不同疫苗
韓兩長期病患打牛津疫苗後亡 醫生：糖尿病風險高 仍值得打
韓兩長期病患打牛津疫苗後亡 醫生：糖尿病風險高 仍值得打
發燒病人深喉樣本8日始有結果 醫局：違約檢測承辦商至今未清龍
發燒病人深喉樣本8日始有結果 醫局：違約檢測承辦商至今未清龍
食肆今須設執枱專員 業界憂小店難配合
食肆今須設執枱專員 業界憂小店難配合
MUSEA現第三代傳播 名潮48環境樣本3陽性
MUSEA現第三代傳播 名潮48環境樣本3陽性
港鐵9分鐘片段 月台擠滿白衣無警察 事主：市民避襲擊 險釀人踩人
港鐵9分鐘片段 月台擠滿白衣無警察 事主：市民避襲擊 險釀人踩人
事主C車內遇襲傷手腳 「玻璃樽喺頭邊飛過」
事主C車內遇襲傷手腳 「玻璃樽喺頭邊飛過」
佔中九子上訴 律政司認大包圍控罪
佔中九子上訴 律政司認大包圍控罪
黑漢食雞煲 遇襲中多刀 串謀買兇殺同門 出獄兩被追斬
黑漢食雞煲 遇襲中多刀 串謀買兇殺同門 出獄兩被追斬
旅局推「賞你住」 偕新一輪「賞你遊」名額各兩萬 消費800元 換酒店500元折扣
旅局推「賞你住」 偕新一輪「賞你遊」名額各兩萬 消費800元 換酒店500元折扣
東鐵新系統再出事 控制中心失控制30秒
東鐵新系統再出事 控制中心失控制30秒
遭平治撞飛10米 單車少年重創
遭平治撞飛10米 單車少年重創
未亮車頭燈遭截查 「毒品餐車」與警追逐6公里
未亮車頭燈遭截查 「毒品餐車」與警追逐6公里
南區區會秘書離場案 羅健熙申覆核獲批
南區區會秘書離場案 羅健熙申覆核獲批
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】扣押中劉頴匡笑言「泛民大和解」
【Emily】扣押中劉頴匡笑言「泛民大和解」
【Emily】何啟明：失業唔等於困苦 郭偉强轟「人嚟㗎？」
【Emily】何啟明：失業唔等於困苦 郭偉强轟「人嚟㗎？」
【Emily】反駁私相授受質疑 區議員伍月蘭批民處塞責
【Emily】反駁私相授受質疑 區議員伍月蘭批民處塞責
【Emily】警隊出《認清事實》特刊 話新屋嶺指控「離譜」
【Emily】警隊出《認清事實》特刊 話新屋嶺指控「離譜」
【Emily】歐盟引葉劉講性別平等捱批
【Emily】歐盟引葉劉講性別平等捱批
【Emily】黃國受委做兩會「特約記者」
【Emily】黃國受委做兩會「特約記者」