最年幼暴動判刑 援理大16歲少年判勞教

被告現年16歲，承認前年11月16日在旺角彌敦道及山東街交界參與暴動；同日在旺角山東街及砵蘭街交界，企圖火燒特區政府財物。辯方求情時指出，被告第一時間認罪，事後後悔，校方亦表示願意讓他申請重讀中四，望法庭接納報告建議，判他入勞教中心。

官不接納被告受慫恿擲彈

練官判刑時指出，難接納被告稱受慫恿下擲汽油彈，認為他身穿一般暴力示威者衣著及帶裝備，顯示他存心參與暴力示威。練官認為被告雖年輕，但心智成熟，理應負上責任。

練官又稱，若涉極為年輕的罪犯，法庭判刑時會考慮給予年輕人一個改過自新的機會，但同時亦要在社會大眾的利益間取得平衡。就本案而言，住院式及有輔導服務的判刑較適合，最終判他入勞教中心。

反極權遊行涉藏武案

法庭要求旁聽者換走黃口罩

另外，19歲男生施朗頴前年9月29日反極權遊行中，在銅鑼灣參與非法集結及藏武，昨在區域法院否認兩罪，案件押後3月11日再訊。開庭前，主審法官練錦鴻的法庭書記及保安向旁聽席一名男子表示「法官（練錦鴻）指示，不能戴黃口罩」，要求他到庭外換口罩或到視像庭旁聽，引起其他旁聽者不滿。男子起初拒絕，及後即場換淺藍色口罩。

中六男生陳軍佑（17歲）去年1月17日於旺角用磚頭襲擊及手推警員，早前認襲警判12個月感化令。律政司不滿刑罰過輕提刑期覆核，上訴庭認同律政司所指，表示原審裁判官原則上犯錯，昨改判被告入更生中心。上訴庭將於下周五（12日）頒下裁決理由。

【案件編號：DCCC 539 & 509/20、CAAR13/20】

（7.21襲擊案）