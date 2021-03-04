港聞

港聞二

事主C車內遇襲傷手腳 「玻璃樽喺頭邊飛過」

【明報專訊】B作供完畢後，控方傳召第4名事主C作供，他供稱當晚乘坐的列車停在元朗站久未關門開出，其後大量手持木棍、藤條及竹刀等的白衣人衝上月台，他在車廂內被白衣人以藤條擊打，致手腳受傷。當時車廂內有一名小孩。事後C在認人程序中認出第7被告鄧英斌，C昨在庭上指出，鄧英斌當時在月台手持木棍指嚇車廂內市民。

C憶述，當晚他與友人、證人K一同乘坐西鐵，於近11時到達元朗站。列車久未關門，他看到月台有人手持一袋衣服，叫穿黑衣的人換衣服才去下層。此時車站廣播宣布列車受阻未能開出，之後有超過40名手持武器的白衣人衝上月台。C表示，白衣人手上有木棍、藤條、竹刀及玻璃樽等。

證人認出第7被告持棍指嚇市民

C隨即躲進車廂，當時有8至10名白衣人揮棍擊打車廂的人，又投擲玻璃樽及紙包飲品。C自己被一名穿粉紅色衣服男子用木棍擊打，「玻璃樽喺我頭邊飛過」，整個施襲過程歷時超過10分鐘。事後C到醫院驗傷，發現右臂、右手、右腿有觸痛及擦傷。

車廂內有小孩

有人高叫「唔好打，有細路」

庭上播放由K拍攝的片段，車廂內有人舉傘抵擋白衣人攻擊，片段充斥尖叫和哭泣，有人不斷高叫「走呀」、「停手呀」、「唔好打呀，有細路呀」。C補充，當時車廂內有一名小孩。

C指出，當時鄧英斌手持棍狀物，指嚇車廂的人，但他沒有進入車廂。控方播放形點II的閉路電視片段，顯示鄧手持木棍，與大批白衣人一同跑入元朗站。

■今天聆訊預告：

˙事主C繼續作供及接受辯方盤問

˙同在車廂內遇襲，C的友人、事主K出庭作供

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕區域法院 有意圖而傷人罪 暴動罪審訊 721白衣人襲擊 元朗721事件 元朗站 反修例運動

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