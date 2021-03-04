港鐵9分鐘片段 月台擠滿白衣無警察 事主：市民避襲擊 險釀人踩人

證人稱首被告持藤條

粗言罵林卓廷「搞亂晒」

控方昨日先播放由B拍攝的直播片段。B憶述，當時大堂有白衣人追打穿深色衣的人，又嘗試以藤條襲擊閘內的人。白衣人一度向E出口方向離開，不久後折返並衝入收費區，閘內市民隨即沿樓梯逃上月台。B形容當時寸步難行，「樓梯迫滿人，啲人好驚湧晒喺度」，約50名白衣人之後亦衝上月台，向車廂內的人施襲。

控方指出，片段見到首被告王志榮在車門手持藤條，B表示他印象中王曾以粗口罵林卓廷。片段所見，當時王大喝「係你呢條X街，X你老母，搞亂晒」。B續說，隨後有5至6名白衣人走入車廂，以藤條及木棍襲擊車廂內十幾人，當時情况混亂，身邊人尖叫，自己都「好驚」，有男子跪地被白衣人拳打胸口，林卓廷亦遇襲受傷。

B說，他在車廂內受到白衣人的藤條攻擊，事後到屯門醫院求診。醫療報告指出，事主Ｂ頸部有觸痛、擦傷及血腫，右前臂有擦傷。

官問高峰多少白衣聚集

控方答不出 稱稍後補充

庭上播放全長9分鐘的港鐵閉路電視片段，可見大量白衣人從大堂走上月台，向車廂內的人擲雜物及揮棍。法官葉佐文看片後問控方，高峰期有多少白衣人聚集月台，控方未能即時回應，表示稍後補充資料。

控方之後播放「立場新聞」直播片段，鏡頭由大堂拍攝至月台，拍片的女記者在旁述現場情况時提及，當時月台有小朋友，叫家長帶同小朋友盡快離開。片段亦多次聽到有市民問「差人呢？報咗警完全冇嚟過」、「警察去咗邊？」

辯方問證人選區及裝束 控方質疑無關

B其後接受辯方盤問，只有代表第7被告鄧英斌的大律師謝英權提問。謝英權提及B的議員助理職務，問他是否服務新界西選區，B說不是。謝指出元朗區非B服務的選區範圍，問B為何前往元朗了解，B稱「因為我服務的對象是全香港人」。謝英權又問B，當時有否攜帶頭盔及雨傘等防具，B說沒有。控方質疑問題與證人何干，謝回應稱「唔關呢個證人事㗎」，葉官聞言後笑稱「唔關事你又問」。

6名被告為王志榮（55歲）、黃英傑（49歲）、鄧懷琛（61歲）、吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及蔡立基（41歲）。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

明報記者

（7.21襲擊案）