MUSEA現第三代傳播 名潮48環境樣本3陽性

增14宗確診 8源頭不明

昨確診個案全屬本地，包括8宗源頭不明，6宗本地相關。黃頌仁醫務所一名25歲女求診者日前確診，衛生署相信她是名潮群組二代傳播個案。她曾與一名家人在2月25日至26日，到尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店Staycation，昨一名住址與女患者相同的30歲男確診，較女患者遲兩天病發，料涉第三代傳播。他傳染期曾到車公廟、萬佛寺、新城市廣場、新世紀廣場等7處。

另有源頭不明患者於傳染期到訪多地，包括一名69歲退休男，他在2月27日頭痛，自25日至本月2日之間到訪多間食肆，包括新翠廣場美心MX、一粥麵及興華商場大快活等。一名鰂魚涌嘉里中心的53歲秘書於22日病發，傳染期間到訪德福廣場、中環萬邦行及灣仔王子酒店等8個地方。崇恩老人院的34歲負責人則去過銅鑼灣崇光百貨、希慎廣場及時代廣場等。

（疫情第四波）