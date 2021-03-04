食肆今須設執枱專員 業界憂小店難配合

餐飲聯業協會：

僅40食肆換氣率達標 要求乃天方夜譚

至於政府稱爭取餐飲處所下月底或之前加強空氣流通，每小時換氣率須達6次，否則要設符合規格的空氣淨化設備，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示現僅約40間食肆登記達到有關換氣率，比例相當低，若要食肆一個月內裝修以達標屬「天方夜譚」，促當局提供清晰指引，如空氣淨化設備過濾效能的須達水平，並提供資助。

食店：晚市忙碌難分工 有空檔便執

燒肉店「牛繁」荃灣分店主任朱小姐稱，樓面有7至8名，晚市高峰十分忙碌，難將工作「分得咁清楚」，員工有空檔便執枱。若要設執枱專員，「可能要請多個人」，會加重經濟負擔，同事亦需時磨合新工作模式，因此該店暫不設執枱專員，僅要求員工戴手套執枱，執枱後清潔手套及雙手，並設置酒精搓手液供員工使用。德國菜酒吧餐廳brotzeit荃灣分店的衛生督導員Billy稱，今起要求員工戴手套執枱，用完即棄，「會麻煩啲，但都要做」。

位於深水埗的食肆「番茄師兄」老闆李先生稱，該店屬快餐店人客流轉快，員工有時一分鐘內要執兩張枱，很難要求員工每執一張枱就洗手或換手套，故在3名樓面員工中，撥出一人專職執枱。

黃家和昨於港台節目《千禧年代》表示，全港1.6萬間食肆，大多屬中小型食肆，一些小型食肆的前線員工或僅一至兩人，既要確保客人掃描「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難騰出額外人手設「執枱專員」，又表示要員工做完每輪工作後洗手及換手套，將令工作更繁複，不知食肆實際上能否做到。

（疫情第四波）