食肆今須設執枱專員 業界憂小店難配合

【明報專訊】政府要求餐飲業務處所今起須安排專職員工收拾餐具和清潔使用過的餐桌及隔板，否則負責工作的員工須每輪收拾期間按需要使用消毒潔手液洗手及換手套。餐飲業界稱小型食肆前線員工僅一兩人，要確保客人掃描「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難以騰出額外人手專職執枱。有餐廳表示難以將工作「分得咁清楚」，唯有要求員工戴手套執枱，隨後清潔雙手。
餐飲聯業協會：
僅40食肆換氣率達標 要求乃天方夜譚
至於政府稱爭取餐飲處所下月底或之前加強空氣流通，每小時換氣率須達6次，否則要設符合規格的空氣淨化設備，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示現僅約40間食肆登記達到有關換氣率，比例相當低，若要食肆一個月內裝修以達標屬「天方夜譚」，促當局提供清晰指引，如空氣淨化設備過濾效能的須達水平，並提供資助。
食店：晚市忙碌難分工 有空檔便執
燒肉店「牛繁」荃灣分店主任朱小姐稱，樓面有7至8名，晚市高峰十分忙碌，難將工作「分得咁清楚」，員工有空檔便執枱。若要設執枱專員，「可能要請多個人」，會加重經濟負擔，同事亦需時磨合新工作模式，因此該店暫不設執枱專員，僅要求員工戴手套執枱，執枱後清潔手套及雙手，並設置酒精搓手液供員工使用。德國菜酒吧餐廳brotzeit荃灣分店的衛生督導員Billy稱，今起要求員工戴手套執枱，用完即棄，「會麻煩啲，但都要做」。
位於深水埗的食肆「番茄師兄」老闆李先生稱，該店屬快餐店人客流轉快，員工有時一分鐘內要執兩張枱，很難要求員工每執一張枱就洗手或換手套，故在3名樓面員工中，撥出一人專職執枱。
黃家和昨於港台節目《千禧年代》表示，全港1.6萬間食肆，大多屬中小型食肆，一些小型食肆的前線員工或僅一至兩人，既要確保客人掃描「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難騰出額外人手設「執枱專員」，又表示要員工做完每輪工作後洗手及換手套，將令工作更繁複，不知食肆實際上能否做到。