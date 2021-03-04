港聞

港聞二

食肆今須設執枱專員 業界憂小店難配合

【明報專訊】政府要求餐飲業務處所今起須安排專職員工收拾餐具和清潔使用過的餐桌及隔板，否則負責工作的員工須每輪收拾期間按需要使用消毒潔手液洗手及換手套。餐飲業界稱小型食肆前線員工僅一兩人，要確保客人掃描「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難以騰出額外人手專職執枱。有餐廳表示難以將工作「分得咁清楚」，唯有要求員工戴手套執枱，隨後清潔雙手。

餐飲聯業協會：

僅40食肆換氣率達標 要求乃天方夜譚

至於政府稱爭取餐飲處所下月底或之前加強空氣流通，每小時換氣率須達6次，否則要設符合規格的空氣淨化設備，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示現僅約40間食肆登記達到有關換氣率，比例相當低，若要食肆一個月內裝修以達標屬「天方夜譚」，促當局提供清晰指引，如空氣淨化設備過濾效能的須達水平，並提供資助。

食店：晚市忙碌難分工 有空檔便執

燒肉店「牛繁」荃灣分店主任朱小姐稱，樓面有7至8名，晚市高峰十分忙碌，難將工作「分得咁清楚」，員工有空檔便執枱。若要設執枱專員，「可能要請多個人」，會加重經濟負擔，同事亦需時磨合新工作模式，因此該店暫不設執枱專員，僅要求員工戴手套執枱，執枱後清潔手套及雙手，並設置酒精搓手液供員工使用。德國菜酒吧餐廳brotzeit荃灣分店的衛生督導員Billy稱，今起要求員工戴手套執枱，用完即棄，「會麻煩啲，但都要做」。

位於深水埗的食肆「番茄師兄」老闆李先生稱，該店屬快餐店人客流轉快，員工有時一分鐘內要執兩張枱，很難要求員工每執一張枱就洗手或換手套，故在3名樓面員工中，撥出一人專職執枱。

黃家和昨於港台節目《千禧年代》表示，全港1.6萬間食肆，大多屬中小型食肆，一些小型食肆的前線員工或僅一至兩人，既要確保客人掃描「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難騰出額外人手設「執枱專員」，又表示要員工做完每輪工作後洗手及換手套，將令工作更繁複，不知食肆實際上能否做到。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

4被告退公民黨炒律師 譚文豪陳辭痛哭 共7人改親自陳辭 官料日內裁保釋否
4被告退公民黨炒律師 譚文豪陳辭痛哭 共7人改親自陳辭 官料日內裁保釋否
開庭前直播熄聲 司法機構：免泄保密溝通 吳靄儀：仲有司法獨立咩
開庭前直播熄聲 司法機構：免泄保密溝通 吳靄儀：仲有司法獨立咩
政見相異 袁嘉蔚母：無條件「攬」她 林景楠妻：讓人看到我們strong
政見相異 袁嘉蔚母：無條件「攬」她 林景楠妻：讓人看到我們strong
「馬拉松式」提堂3日 6人不適送院
「馬拉松式」提堂3日 6人不適送院
有心人庭外設「加油站」 衣食不斷
有心人庭外設「加油站」 衣食不斷
專家會：死者嚴重冠心病 疫苗無直接關係 伊院前晚稱長期病穩定 委會：控制情况不理想
專家會：死者嚴重冠心病 疫苗無直接關係 伊院前晚稱長期病穩定 委會：控制情况不理想
孔繁毅：接種者有責了解自身情况
孔繁毅：接種者有責了解自身情况
科興預約跌三成 有接種中心兩成人甩底
科興預約跌三成 有接種中心兩成人甩底
夫妻「分散風險」 接種不同疫苗
夫妻「分散風險」 接種不同疫苗
韓兩長期病患打牛津疫苗後亡 醫生：糖尿病風險高 仍值得打
韓兩長期病患打牛津疫苗後亡 醫生：糖尿病風險高 仍值得打
發燒病人深喉樣本8日始有結果 醫局：違約檢測承辦商至今未清龍
發燒病人深喉樣本8日始有結果 醫局：違約檢測承辦商至今未清龍
MUSEA現第三代傳播 名潮48環境樣本3陽性
MUSEA現第三代傳播 名潮48環境樣本3陽性
港鐵9分鐘片段 月台擠滿白衣無警察 事主：市民避襲擊 險釀人踩人
港鐵9分鐘片段 月台擠滿白衣無警察 事主：市民避襲擊 險釀人踩人
事主C車內遇襲傷手腳 「玻璃樽喺頭邊飛過」
事主C車內遇襲傷手腳 「玻璃樽喺頭邊飛過」
最年幼暴動判刑 援理大16歲少年判勞教
最年幼暴動判刑 援理大16歲少年判勞教
佔中九子上訴 律政司認大包圍控罪
佔中九子上訴 律政司認大包圍控罪
黑漢食雞煲 遇襲中多刀 串謀買兇殺同門 出獄兩被追斬
黑漢食雞煲 遇襲中多刀 串謀買兇殺同門 出獄兩被追斬
旅局推「賞你住」 偕新一輪「賞你遊」名額各兩萬 消費800元 換酒店500元折扣
旅局推「賞你住」 偕新一輪「賞你遊」名額各兩萬 消費800元 換酒店500元折扣
東鐵新系統再出事 控制中心失控制30秒
東鐵新系統再出事 控制中心失控制30秒
遭平治撞飛10米 單車少年重創
遭平治撞飛10米 單車少年重創
未亮車頭燈遭截查 「毒品餐車」與警追逐6公里
未亮車頭燈遭截查 「毒品餐車」與警追逐6公里
南區區會秘書離場案 羅健熙申覆核獲批
南區區會秘書離場案 羅健熙申覆核獲批
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】扣押中劉頴匡笑言「泛民大和解」
【Emily】扣押中劉頴匡笑言「泛民大和解」
【Emily】何啟明：失業唔等於困苦 郭偉强轟「人嚟㗎？」
【Emily】何啟明：失業唔等於困苦 郭偉强轟「人嚟㗎？」
【Emily】反駁私相授受質疑 區議員伍月蘭批民處塞責
【Emily】反駁私相授受質疑 區議員伍月蘭批民處塞責
【Emily】警隊出《認清事實》特刊 話新屋嶺指控「離譜」
【Emily】警隊出《認清事實》特刊 話新屋嶺指控「離譜」
【Emily】歐盟引葉劉講性別平等捱批
【Emily】歐盟引葉劉講性別平等捱批
【Emily】黃國受委做兩會「特約記者」
【Emily】黃國受委做兩會「特約記者」