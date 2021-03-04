發燒病人深喉樣本8日始有結果 醫局：違約檢測承辦商至今未清龍

近日有傳媒報道，多名市民經普通科門診提交樣本包逾一周才有結果，政府電子檢測紀錄系統顯示，「樣本採集日期」與交樣本日期不符。傳媒人林妙茵昨公開相同經歷，她早前發燒及腸胃炎，列為強制檢測個案，她在上月22日前往牛頭角賽馬會普通科門診交深喉唾液樣本，至8天後即3月2日才有結果，故查閱網上紀錄，採樣日期卻顯示為發出報告當日。林妙茵質疑，逾一周才有結果的報告是否仍適用。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使有病徵須強制檢測者也要等候逾一周才有結果，情况不理想，若其間有人繼續上班，不排除造成超級傳播，抗疫工作隨時功虧一簣。

梁子超：倘屬超級傳播者 抗疫隨時功虧一簣

香港醫務化驗所總會主席李偉振說，樣本瓶內本身有液體可抑制細菌和真菌，有助保存樣本，但不清楚保存期限，亦不知化驗室放置樣本於什麼溫度和適度的環境，但化驗室於採樣的8天後才化驗樣本，不排除影響樣本質素及檢測結果，應盡快完成。

化驗師促盡快完成：8日方驗或影響結果

對於採樣日期卻顯示為發出報告日期，林妙茵其後更新facebook專頁，稱有人告知她日期不同是誤稱所致，因承辦商不清楚市民何時自行採樣，故將「樣本採集日期」設為實驗室接獲樣本的日期；社區檢測中心有專人採樣則沒有該問題。林質疑，如「樣本採集日期」並非代表市民採樣的日期，而是外判商化驗樣本的日期，顯示該資訊是否具意義。

醫管局回應稱，普通科門診收集的樣本均由政府外判承辦商即場掃描條碼，發出載有日期的收據。外判化驗室須向局方提供樣本提交日期、得出測試報告的日期紀錄，並上載至政府系統。至於系統的資訊展示方式，醫管局着傳媒向政府查詢。

官網深喉採集日有誤 食衛局：不會再顯示

食衛局發言人表示，深喉唾液樣本屬自行採集，承辦商無法得知採集時間，系統設定會自動把「樣本採集日期」設定為檢測報告的上載日期，並顯示於電子紀錄。當局明白系統設定令人誤解，因此會修訂，日後遞交深喉唾液的電子紀錄不會再顯示「樣本採集日期」。

事發時醫管局外判商有兩間，包括Prenetics及金域檢驗，本報查詢兩公司，截稿前沒回應。

明報記者

（疫情第四波）