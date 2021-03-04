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韓兩長期病患打牛津疫苗後亡 醫生：糖尿病風險高 仍值得打

【明報專訊】繼本港一名糖尿病患者注射科興疫苗後死亡，韓國亦出現兩名接種牛津-阿斯利康新冠疫苗（下稱牛津疫苗）的長期病患者死亡，當中1人也是糖尿病患者。有本港治療糖尿病的專科醫生指出，糖尿病人注射預防疫苗後出現副作用的風險較其他人高，但仍值得接種以防止感染及併發症。

港有訂牛津疫苗 料次季末到貨

韓國兩名死者均住在京畿道的療養院舍。第一名死者是高陽市50餘歲、有心臟病患和糖尿病男子，他於3月2日早上接種，11小時後出現胸口痛、惡心、呼吸困難和心臟衰竭等症狀，至昨日（3日）早上7時死亡。另一名死者是平澤市63歲男子，本身有腦血管疾病，他於2月27日下午接種，33小時後發燒、肌肉痠痛，治療期間一度好轉，但周二情况惡化，要轉送大型醫院，之後出現血液中毒和肺炎症狀，並於昨晨10時死亡。兩名患者在出現異常狀况時，皆曾獲注射急救過敏性休克的腎上腺素。

韓國自2月26日推行疫苗接種，至3月3日零時共有87,428人接受注射，當中1524人接受注射BioNTech-輝瑞疫苗，其餘是牛津疫苗。整體有209宗懷疑反應異常個案，涉及牛津疫苗的佔208宗，包括兩宗死亡和一宗懷疑過敏個案。韓國當局正調查上述死亡事件與接種疫苗的關係。有傳染病專家表示，在確定事故跟疫苗有關之前，民眾毋須過慮。

本港亦有購買牛津疫苗，最快將於今年第二季末至第三季抵港。

香港肥胖醫學會會長周振中表示，糖尿病人感染病毒和細菌後出現併發症和死亡風險較一般人高，值得接種疫苗預防感染和併發症；但病人需知接種疫苗有一定風險，基於糖尿病人免疫系統和器官功能較差，本身可能長期有輕微發炎，「較難應付額外挑戰」，出現副作用的風險亦較其他人高。周說，糖尿病人的嚴重和複雜程度相差甚遠，難一概而論。

（Newsis/每日經濟）

（疫情第四波）

相關字詞﹕接種疫苗計劃 死亡 韓國 BioNTech-輝瑞疫苗 牛津-阿斯利康疫苗 新冠疫苗 武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎

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