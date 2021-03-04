夫妻「分散風險」 接種不同疫苗

八旬翁打BioNTech：盼寫完家族史

深水埗郵局昨早9時半開門前已有10多人排隊輪候，等候由職員協助預約注射復必泰疫苗。沒有手機的80歲張伯伯約10時到達，他說特意選擇接種保護率較高的復必泰疫苗。被問及有打疫苗後死亡個案，他表示明白疫苗有副作用，但擔心染上新冠病毒「仲大件事」，打疫苗能減低染疫風險。

張伯最希望有生之年可寫完家族史，他從1990年代向不同親戚詢問祖先事迹，2008年起執筆寫完兩本，記錄祖先參與抗日戰爭事迹，現時尚差一本記錄在世的後代，「若一生人沒有留下什麼，實在太遺憾，希望為後代留下紀錄」。

67歲的林女士亦預約打復必泰疫苗，因該疫苗保護率較高。她說「有啲擔心副作用」，並透露丈夫會接種科興疫苗，以分散風險，「驚有咩事，邊個照顧對方？」

另外，有市民對科興疫苗信心十足，昨日按預約接種。有高血壓病史的60歲Annie在觀塘社區健康中心接種科興疫苗，她說「唔使驚，呢啲（死亡個案）係好少數」，副作用屬「撞彩」，其71歲丈夫亦會打科興疫苗。

（疫情第四波）