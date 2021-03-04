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科興預約跌三成 有接種中心兩成人甩底

【明報專訊】本港前日爆出首宗接種科興新冠病毒疫苗後死亡個案，預約科興疫苗人數隨即下跌，昨日約1.2萬人預約，較前日少三成；全日有11,700人接種，較前日少一成。至於出現死亡個案的官涌體育館社區接種中心，營運者稱昨日預約數目較前日少一成；另一間打科興疫苗的九龍灣體育館接種中心，至昨午有兩成已預約者「甩底」。此外，政府昨首日開放BioNTech疫苗網上預約，14萬個名額至昨晚8時已共有逾9萬人預約。

BioNTech疫苗昨早9時起可預約，本報記者早上9時前嘗試登入網站，等候3分鐘可進入預約系統。另一名記者早上9時正登入網站，系統顯示預計要等57分鐘。政府表示，昨早9時至昨晚8時共11個小時共91,200人預約。

至於科興疫苗，政府稱截至昨晚8時的過去24小時，11,700人打了科興，較前日少一成，其中4300人在接種中心打，6900人在私家診所打；昨全日有12,300人預約打科興，較前日少三成。公務員事務局表示，昨在5間社區接種中心的接種率約92%，但局方沒回應有多少人取消預約。

醫務總監：市民擔心「人之常情」

出現首宗死亡個案的官涌體育館，中心醫務總監郭寶賢昨早說昨天人流較以往疏落，預計約三分之一至一半人「甩底」，也多了市民查詢其健康狀况是否適合打疫苗。他估計昨日情况是因市民對死亡個案感到擔心，形容是「人之常情」。他其後透過公關稱，截至1時30分，疫苗接種率達95%；郭昨晚再向本報表示，全日預約數字較前日少了100多人、約10%，全日接種人數不足1000。

營運九龍灣體育館接種中心的中卓醫務表示，截至昨午4時許，約有兩成已預約者缺席。

本報記者昨午到官涌體育館，曾做「通波仔」手術的72歲陳先生說，中心醫護問他有否長期病，他有透露曾有心臟問題，並當場致電家庭醫生「再確認（風險）」，醫生說其情况可接種，故決定如常接種。69歲梁先生說打疫苗後死亡男子有長期病，但自己身體健康，不太擔心，他說「自己成日出去」，想快點打疫苗，讓自己更安心。

另科興中維生物技術公司董事長尹衛東昨接受內地《環球時報》英文版訪問稱，死亡個案的死因應由當地衛生部門決定，科興仍在等調查結果，但有信心科興疫苗整體上安全。

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 疫苗副作用 科興疫苗 新型冠狀病毒

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