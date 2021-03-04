孔繁毅：接種者有責了解自身情况

病人組織倡設多一重關卡

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌就關注，60歲以上且無家人陪同的長者群組，接種疫苗前是否能完全知悉自己病情，建議在接種前設「多一重關卡」，當局可考慮讓接種服務提供者在接種者同意下查看其「醫健通」紀錄，包括長期病的覆診資訊，以評估病情是否穩定。

孔：若血壓長期160 應先諮詢醫生

孔繁毅建議病情嚴重及控制得差的長期病患，接種新冠疫苗前應諮詢家庭醫生。至於何謂控制得很差的慢性病，他舉例包括血壓長期處於160、有嚴重冠心病或嚴重心臟衰竭者。孔繁毅又以糖尿病或高血壓病人為例，稱如病情控制得好，接種疫苗沒問題，但如血糖值超過10或血壓很高，就應先控制疾病才打疫苗。他強調接種者有責任檢視自己身體狀况及了解體質，諮詢家庭醫生時亦有責任反映身體狀况。

被問不少人未必知自己有慢性病，會否建議市民接種前檢查身體，孔稱一般市民例如不煙不酒者，相信不會出問題，不需在接種前檢查身體。

（疫情第四波）